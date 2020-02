Un dessin animé Overwatch et un anime Diablo sont en préparation

Diablo et Overwatch obtiennent tous deux des séries animées basées sur eux, et la série Diablo sera un spectacle de style anime pour Netflix, un peu comme Castlevania. C’est selon le profil LinkedIn de Nick van Dyk, coprésident d’Activision Blizzard Studios, qui a précédemment été producteur de la série animée originale Netflix Skylanders Academy.

Selon la description de van Dyk de sa position au sein d’Activision, Diablo obtient une adaptation animée “rendue dans le style anime”, qui est actuellement en pré-production et sortira dans le monde entier via Netflix. Cette série fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps, mais cela semble confirmer que cela se produit – même si cela pourrait être encore loin s’il est encore en pré-production.

Plus bas, van Dyk mentionne qu’il a “développé et vendu une série animée basée sur la franchise Overwatch de Blizzard”, aux côtés de son partenaire créatif. Rien de formel n’a été annoncé sur cette série, et il n’est pas clair à qui la série a été vendue. Overwatch a fréquemment étoffé sa trame de fond avec des courts métrages d’animation CGI, y compris la cinématique d’annonce Overwatch 2.

Nous avons contacté un représentant d’Activision pour lui demander des éclaircissements et mettrons à jour ce message si et quand nous recevons de plus amples informations.

Activision travaille également sur un film Call of Duty, même s’il vient d’être annoncé qu’il a été mis en attente. Plusieurs films sont prévus, avec un univers cinématographique Call of Duty en cours de construction, le premier étant réalisé par Stefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado). L’écrivain Joker Scott Silver a été invité à co-écrire le scénario du film.

Diablo IV et Overwatch 2 sont actuellement en cours de développement, bien qu’aucun des deux titres n’ait encore de date de sortie.

À l’affiche: Overwatch – Court métrage d’animation “Honneur et gloire”

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.