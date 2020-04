Un développeur crée un jeu vidéo SNES en seulement 10 heures et vous pouvez y jouer gratuitement

Garder SNES Alive est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger ou le jouer en ligne.

Peu importe les années qui passent,Super Nintendo sera toujours l’une des consoles les plus affectueuses parmi celles qui l’ont eu. Tel est le sentiment de nostalgie, que de nombreux développeurs continuent de créer des jeux sous leur esthétique ou d’inventer des outils pour recréer des œuvres légendaires telles que The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Keeping SNES Alive est le nouveau travail du Dr Ludos et a été développé en seulement 10 heures. De plus, le jeu contient une autre création antérieure de Ludos,Yo-Yo Shuriken. Il s’agit d’un titre assez simple dans lequel les joueurs devront garder chacune des consoles à l’écran en cours d’exécution sur une cartouche.

L’auteur veut encourager d’autres développeurs à créer des jeuxGarder SNES Alive est entièrement gratuit et vous pouvez le télécharger ou le jouer en ligne. Son créateur, Dr. Ludos, veut motiver les développeurs à créer des jeux pour SNES. “Dans l’ensemble, j’ai passé environ 10 heures au total à faire le jeu (j’aurais aimé avoir plus de temps, mais la vraie vie n’est pas toujours ce que vous attendiez)”, dit-il sur son site Internet. “J’ai passé 2 heures supplémentaires à déboguer et à changer le code, car j’espère que cela vous aide et vous motive à commencer à créer de nouveaux jeux SNES. “

Super nintendoa encore beaucoup à offrirà l’histoire des jeux vidéo. Si vous êtes passionné de rétro, dans 3DJuegos, nous avons rassemblé il y a longtemps nos 30 jeux vidéo préférés de SNES Mini, la console miniature que Nintendo a lancée pour honorer l’une de ses grandes stars.

