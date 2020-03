Un développeur de Plague Inc. fait un don de 250 000 $ pour lutter contre le coronavirus

Le jeu de Ndemic Creations, développeur de Plague Inc., simule ce qui pourrait arriver en cas de pandémie imparable, mais la société fait maintenant sa part pour en arrêter une. Ndemic a annoncé cette semaine qu’elle avait fait un don de 250 000 $ pour lutter contre l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours.

Le don a été fait à la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations ainsi qu’au COVID-19 Solidarity Response Fund de l’Organisation mondiale de la Santé. Le premier est dédié au développement et au financement de vaccins pour le traitement de nouvelles maladies infectieuses, tandis que le second se concentre sur la prévention, la détection et le traitement du COVID-19 dans le monde.

“Il y a huit ans, je n’aurais jamais imaginé que le monde réel ressemblerait à un jeu de Plague Inc., ou que tant de joueurs utiliseraient Plague Inc. pour les aider à traverser une véritable pandémie”, a déclaré le créateur du jeu James Vaughan dans l’annonce. “Nous sommes fiers de pouvoir aider à soutenir le travail vital de l’OMS et du CEPI alors qu’ils s’efforcent de trouver un vaccin pour COVID-19.”

Un nouveau mode arrive également à Plague Inc. qui se concentre sur l’arrêt d’une épidémie mondiale. Le mode comprendra des techniques actuellement mises en œuvre pour empêcher la propagation du coronavirus, notamment la mise en quarantaine et la distanciation sociale. Des experts de l’OMS et du Réseau mondial d’alerte et d’intervention en cas d’épidémie aident au développement, et ce sera une mise à jour gratuite pour tous les acteurs.

Plague Inc. a été retiré de l’App Store chinois après que les autorités de réglementation ont décidé qu’il contenait du contenu illégal. Les responsables gouvernementaux n’ont pas précisé si la décision avait été prise en conséquence directe de l’épidémie, mais les ventes avaient bondi dans le pays le mois précédent.

