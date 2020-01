Un développeur de Star Citizen réplique à Crytek dans le cadre d’un procès en cours

Par Emily Gera,

Dimanche 19 janvier 2020 23:24 GMT

Le développeur de Star Citizen revient sur Crytek alors que la longue bataille juridique se poursuit.

Comme repéré par nos amis à Eurogamer, Cloud Imperium Games prétend que la dernière tentative de Crytek de rejeter sa propre poursuite contre eux était parce que “Crytek ne peut plus retarder l’inévitable calcul que sa réclamation est et a toujours été sans fondement.” Le nouveau document du tribunal était déposé le 17 janvier.

“Ce n’est pas le cas d’un plaignant diligent qui se retire raisonnablement tôt”, fait valoir le studio.

«Il s’agit plutôt d’une étude sur l’utilisation abusive des litiges et de la publicité. Pour toutes les raisons susmentionnées, la Cour devrait rejeter les deux autres demandes de Crytek avec préjudice. Si la Cour n’est pas disposée à le faire, elle devrait conditionner le rejet de la réclamation SQ42 sans préjudice: a) du paiement par Crytek des honoraires et frais d’avocat de CIG d’un montant de 500 000 $, à débourser de la caution; et b) le rejet de la demande de crédit avec préjudice. »

Les créateurs du CryEngine ont d’abord cherché à rejeter leur propre poursuite contre le développeur de Star Citizen plus tôt ce mois-ci, selon des documents juridiques qui montrent la tentative du studio de reporter le procès au 13 octobre, date à laquelle le Squadron 42 devrait être lancé.

Crytek a pour la première fois poursuivi CIG pour rupture de contrat l’année dernière lorsque le studio aurait commencé à développer les deux titres alors qu’il n’avait qu’une licence pour en développer un. Cloud Imperium Games a déclaré à l’époque qu’il était passé de CryEngine au moteur Lumberyard d’Amazon pour Squadron 42.

“Cette affaire a été marquée par un schéma de CIG disant une chose dans ses déclarations publiques et une autre dans ce litige”, a déclaré Crytek à l’époque. «Par exemple, au début de cette affaire, CIG avait publiquement affirmé qu’il était passé à l’utilisation du moteur Lumberyard pour Star Citizen et Squadron 42, mais a été obligé de confirmer au cours de ce litige qu’aucun tel changement n’avait eu lieu.

«Si CIG sortait Squadron 42 en tant que jeu autonome, le cas serait exactement dans la même position qu’il est actuellement. En bref, accorder le licenciement volontaire de Crytek maintenant ne ferait rien de plus que de permettre au Crytek’s Squadron 42 de mûrir afin que les parties puissent résoudre pleinement les différends entre elles en une seule procédure. Un tel résultat profite sans aucun doute à la fois à la Cour et aux parties. »

Crytek a maintenant jusqu’au 7 février pour répondre à la réponse de CIG.

