Un développeur de Temtem pose la loi et interdit les tricheurs «près de 900»

Vous avez peut-être entendu parler du tube indépendant Temtem. C’est un jeu “inspiré de” la longue série de Pokémon RPG de Game Freak et qui veut être le meilleur MMO de collection de créatures sur le marché. Alors qu’il n’est pas encore arrivé sur le Switch, le titre a récemment été lancé sur Steam. Le premier jour, ses serveurs se sont effondrés sous la demande et depuis lors, il gagne en popularité.

Maintenant qu’il est disponible depuis quelques semaines, le développeur Crema Games a décidé de déclencher sa première vague d’interdictions. Selon un récent tweet de la société, il est interdit “à” près de 900 joueurs. Chaque utilisateur qui a été banni a été “100%” confirmé comme un tricheur ou un utilisateur qui a abusé des exploits intentionnellement.

Nous venons de terminer notre premier lot d’utilisateurs bannis. Près de 900 joueurs ont été définitivement exclus de Temtem.

Les interdictions sont définitives, nous ne répondrons ni n’examinerons aucun appel d’interdiction. Nous nous sommes assurés à 100% que chaque utilisateur banni est soit un tricheur, soit qu’il a intentionnellement abusé d’exploits.

– Temtem (@PlayTemtem) 3 février 2020

Crema ne l’a pas laissé non plus. Dans une série de tweets de suivi, il a été dit que cela n’avait pas été fait et continuerait à détecter et à interdire, car il n’y a pas de place dans l’Archipel pour les tricheurs. Le développeur a ensuite rassuré ses abonnés, il avait revérifié plus de 100 comptes et expliqué comment “chacun d’eux” était une interdiction “légitime”.

Les tweets restants ont informé les joueurs de ne pas faire confiance aux tricheurs, car ils “veulent simplement en savoir plus” sur l’interdiction, afin qu’elle puisse être évitée à l’avenir.

Ils mentiront sur tout pour obtenir plus d’informations et la possibilité minimale de se faire interdire.

En fin de compte, Crema est un peu revenue sur sa déclaration précédente, disant qu’elle examinerait les appels d’interdiction – même si chaque incident jusqu’à présent était légitime.

Comme vous l’avez dit, avoir une politique «sans appel» n’est pas bon. Vous pouvez donc nous contacter sur [email protected]

Mettez “Interdiction d’appel” comme sujet et incluez votre identifiant de jeu ou votre nom d’utilisateur.

Avec un peu de chance, au moment où le jeu arrivera sur d’autres plateformes – y compris le Switch – le développeur espagnol a trouvé comment gérer correctement les tricheurs.

Avez-vous déjà essayé Temtem? Envisagez-vous sa sortie éventuelle de Switch? Dites-nous ci-dessous.

.