Un développeur pense que la PS5 et la Xbox Series X n’affecteront pas le commutateur

2020 sera une année intéressante pour l’industrie du jeu alors que Sony et Microsoft se préparent à lancer leurs plates-formes respectives de prochaine génération: la PS5 et la Xbox Series X. Les deux systèmes offrent des améliorations notables de la puissance matérielle, avec le terme «8K» jeté beaucoup. Pendant ce temps, Nintendo continue de maintenir le cap avec la modeste famille de systèmes Switch.

Avec la sortie du Switch Lite l’année dernière, le fossé entre les performances du Switch et des autres systèmes est assez large. La plate-forme est déjà difficile à travailler quand il s’agit de proposer certains des jeux d’aujourd’hui, alors imaginez des titres de nouvelle génération.

Malgré la différence de capacités, un développeur qui a l’expérience de travailler sur les ports de commutateur n’est pas trop préoccupé par la façon dont l’hybride se comportera par rapport aux systèmes à venir. Ce développeur est Ruud van de Moosdijk, vice-président du studio Engine Software. Dans une interview avec Nintendo Everything, Moosdijk a exprimé son sentiment que «comme la Wii avant, [Switch] existe dans sa propre dimension du marché… »Pour cette raison, Moosdijk pense que le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X n’aura qu’un effet minime sur les moyens de subsistance du Switch. Voici sa déclaration complète:

«À mon avis, la Nintendo Switch, comme la Wii auparavant, existe dans sa propre dimension du marché et continuera de bien fonctionner même lorsque la PS5 et la Xbox Series X seront publiées. Comme tant de fois avant, les consoles de Nintendo n’ont que leur propre spécificité qui ne dépend pas du processeur le plus rapide ou de la plus grande mémoire. C’est pourquoi je dois toujours sourire quand j’entends quelqu’un dire que Nintendo a fini. “

Avons-nous déjà vu cela?

Il est intéressant de noter que Moosdijk a souligné le succès de la Wii comme exemple de Nintendo se tenant face à des concurrents plus puissants. Il a raison mais dans une certaine mesure.

La Wii a réussi à vendre plus de 100 millions d’unités en six ans en tant que leader de la console domestique de Nintendo. C’est toujours la console de salon la plus vendue de la société. Donc, pour que le commutateur soit comparé à cela, c’est une bonne chose. Cependant, certains facteurs méritent d’être pris en compte.

Le succès de la Wii est largement attribué à la façon dont elle a réussi à susciter l’intérêt d’un public qui n’était auparavant pas présent dans le secteur des jeux: les joueurs occasionnels. Cela fait référence aux personnes qui n’ont jamais vraiment joué à des jeux vidéo auparavant, ou qui ont peut-être simplement essayé de les jouer dans le passé. La Wii a attiré leur attention avec des titres comme Wii Sports, Wii Fit et Just Dance et a fini par devenir une mode mondiale. Mais, comme toutes les manies, la nouveauté s’est finalement matérialisée et ce même groupe démographique massif s’est effondré dans d’autres domaines, comme les jeux mobiles.

Pendant ce temps, le Switch a rencontré du succès principalement auprès de joueurs établis (d’âges variés). Bien qu’un secteur de joueurs occasionnels soit également devenu réintéressé, il ne semble pas être dans la même mesure que la Wii d’origine.

Du point de vue du développement, les choses sont également encore un peu différentes. La Wii ne pouvait en aucun cas correspondre à la puissance de la PS3 et de la 360, car elle n’était qu’une machine à définition standard. Heureusement, le Switch est un système HD comme les autres. Il a également une architecture de conception moderne qui rend le portage beaucoup plus facile qu’à l’époque de la Wii.

Mais, parfois, des sacrifices doivent encore être faits pour apporter des jeux modernes et graphiquement intensifs au Switch. Cela va devenir plus intimidant lorsque les jeux de nouvelle génération commenceront à arriver sur le marché. Seul le temps nous dira de voir combien de studios se chargent de la tâche.

La seule chose que le commutateur continuera d’avoir, c’est une base d’installation importante. Même s’il est faible, les chiffres ne mentent pas. Cette console se vend encore bien près de trois ans dans sa vie, et l’intérêt n’a pas encore décliné. Ainsi, tant que les consommateurs restent engagés, il serait dans le meilleur intérêt des développeurs et des éditeurs de poursuivre leur soutien.

