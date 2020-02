Un développeur rare élabore sur le “ changement de tonalité ” de Conker de douze contes à une mauvaise journée de la fourrure

Comme de nombreux fans de Nintendo de l’ère N64 le savent déjà, les salauds et sales Journée de la mauvaise fourrure de Conker a commencé sa vie en tant que plate-forme mignonne avant de changer de voie et de devenir une affaire de plus de 18 ans pleine d’insinuations, de mots coquins et de pipi.

De nombreux titres liés au jeu ont été révélés au fil des ans et Chris Seavor – concepteur du jeu N64 et voix de Conker lui-même – a même discuté de la suite annulée. Récemment, en réponse à une question via Twitter, l’ingénieur logiciel principal Chris Marlow nous a donné un peu plus de contexte concernant la transition du jeu de Twee Platformer Twelve Tales au jour de la Fourrure que nous connaissons et aimons.

Marlow a travaillé en tant que programmeur sur le jeu et discute d’un voyage à l’E3 après deux ans et demi de travail sur Twelve Tales où l’équipe a réalisé sur le salon que son jeu se perdrait dans la foule de jeu de plateforme 3D colorés. Regardez la vidéo dans le tweet ci-dessous pour l’histoire complète:

Le désir d’être différent et une stupidité fortuite ont été des facteurs clés dans le changement de ton de Conker, explique la voix du gros tas de crottes de Bad Fur Day et ingénieur principal @ ChrisMarlow666. Tout en se tenant dans un hangar (convenablement) venteux pour des raisons de toile de fond. Valeurs de production phénoménales. https://t.co/dmGUv2X4pB pic.twitter.com/wmLcm5syN2— Rare Ltd. (@RareLtd) 13 février 2020

Donc, à son retour au siège rare, Seavor a été acheté en tant que concepteur et, sur un coup de tête, l’équipe a ajouté des mitrailleuses pour faire exploser les guêpes au premier niveau. Le chef de studio, Tim Stamper, a vu cela, l’a trouvé hilarant et leur a demandé de “faire plus”. Alors ils l’ont fait.

Malgré avoir vu et entendu peu de choses de la part de l’écureuil écervelé pendant de nombreuses années, il a toujours le pouvoir d’exciter les fans, comme en témoigne la récente «reconstruction» du jeu dans le remarquable Media Molecule. Rêves sur PS4. Comme nous nous en souvenons, notre site sœur Push Square aime plutôt ce jeu, et avec Conker à bord, notre intérêt est certainement piqué aussi. Je suppose que nous attendrons l’inévitable port Switch.

Alerte à la blague! Alerte à la blague! Ce dernier commentaire était un jibe hilarant et non destiné à insinuer que Dreams arrive sur Switch. Continuer.

.