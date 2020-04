Un directeur de chauffeur de bébé adaptera un livre sur un dentiste robot obsédé des années 90

Edgar Wright (Baby Driver, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs The World) a été joint pour diriger une adaptation du prochain roman Set My Heart To Five. Selon The Hollywood Reporter, le livre et le film parleront d’un robot apprenant à aimer, et le script sera adapté par l’auteur du livre, Simon Stephenson.

Set My Heart To Five se déroulera en 2054 et concernera Jared, un dentiste androïde qui se donne pour mission d’investir les robots dans les sentiments après être devenu obsédé par les films des années 80 et 90. Jared partira à la recherche de son créateur et rédigera un script qui “changera le monde”.

Le livre devrait faire ses débuts plus tard en 2020, si vous voulez le lire avant la réalisation du film.

Le prochain film d’Edgar Wright, actuellement en post-production, est Last Night in Soho, qui est un thriller d’horreur sur un créateur de mode qui voyage dans le temps. Il doit sortir le 17 septembre 2020 et met en vedette Anya Taylor-Joy et Thomasin McKenzie. Il a également des plans pour une suite de Baby Driver.

Les fans du travail d’Edgar Wright pourraient être ravis de voir les stars de Shaun of the Dead parodier une scène du film en réponse à la pandémie de COVID-19. Vous pouvez également le trouver en tant que PNJ dans Death Stranding.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: les 17 plus grands films à regarder en 2020