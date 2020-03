Un dirigeant mexicain devient président et chef de l’exploitation d’Activision Blizzard

L’industrie du jeu vidéo est en constante évolution, et parfois un changement de direction d’une entreprise peut surprendre, non pas tant par qui partira, mais par qui occupera une certaine position. Récemment, Activision Blizzard a révélé que Daniel Alegre, un cadre né au Mexique, sera le nouveau nouveau président et chef de l’exploitation, ou directeur des opérations de cette société.

Daniel Alegre prendra ses nouvelles fonctions à partir du 7 avril 2020. Il relèvera directement du PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, et remplacera Coddy Johnson, un vétéran de 12 ans de cette société. Ses principales fonctions seront superviser les activités d’Activision Publishing, Blizzard Entertainment et King Digital Entertainment.

Voici ce que Kotick a mentionné avant ce changement de société:

«J’ai été profondément impressionné par le dynamisme entrepreneurial de Daniel et sa grande et profonde expérience dans la croissance mondiale de diverses entreprises dans un secteur en évolution rapide. Nos plus grands défis sont de prioriser les nombreuses opportunités que nous avons et de recruter et de conserver les talents nécessaires pour exécuter avec concentration et excellence. Daniel est un leader éprouvé avec une longue histoire de succès dans les deux. »

Et c’est ce que Alegre a commenté à propos de son nouveau poste:

Activision Blizzard est à un moment passionnant de son histoire. En plus d’une bibliothèque approfondie de ses propres franchises et de son prestige international, l’entreprise possède un grand talent qui a construit une culture engagée dans l’inspiration et la créativité. Plus important encore, grâce à des jeux réfléchis et créatifs, connectez et engagez plus de 400 millions de personnes dans le monde grâce à un divertissement épique. J’ai hâte d’aider les joueurs du monde entier à se connecter grâce à des jeux immersifs de qualité. »

Être président et chef de l’exploitation d’Activision Blizzard sera la première fois que Daniel Alegre travaillera directement dans l’industrie du jeu vidéo. Cependant, cet exécutif a une longue histoire dans le monde de la technologie. Alegre a également dirigé l’activité Asie-Pacifique de Google en tant que président basé à Singapour et à Tokyo, où il a ouvert les premières opérations en Chine, en Asie du Sud-Est et en Inde, et a étendu sa présence au Japon, en Australie et en Corée. Auparavant, il a ouvert et dirigé l’entreprise latino-américaine pour Google en tant que vice-président de la société.

