Un documentaire sur la série de jeux Pro Skater de Tony Hawk sera présenté en avant-première la semaine prochaine

“Pretending I’s a Superman”, un documentaire sur la série de jeux Pro Skater de Tony Hawk, sera présenté en première au Mammoth Film Festival en Californie la semaine prochaine.

Comme le rapporte Mic, Pretending I’m a Superman suit l’industrie plus large du skateboard et l’endroit périlleux dans lequel elle se trouvait au début des années 1990. Les jeux Pro Skater de Tony Hawk ont ​​finalement joué un rôle important en introduisant le skateboard dans le courant dominant en tant que sport et style de vie.

Développé par l’ancien producteur de franchise Pro Skater Ralph D’Amato et le cinéaste suédois Ludvig Gur, le documentaire a été annoncé pour la première fois en août après une campagne Indigogo infructueuse des années plus tôt en 2017. Prétendre que je suis un Superman a depuis acquis un soutien indépendant.

Le film présente des interviews approfondies avec Hawk et d’autres pionniers du skateboard, notamment Rodney Mullen, Steve Caballero et Chad Muska. Hawk et Mullen se joindront aux cinéastes dans une table ronde après la projection du documentaire.

Faire semblant que je suis un Superman sera présenté le 29 février.

