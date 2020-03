Un documentaire sur Nioh 2 raconte tous les secrets de cette exclusivité PS4

Inside Nioh 2 est l’œuvre d’Archipel avec le support japonais Game * Spark.

Nioh 2 célèbre aujourd’hui sa sortie tant attendue. Le nouveau jeu de Team Ninja est la suite du populaire RPG d’action qui nous transporte au Japon féodal. Le titre fait partie des sorties les plus attendues du mois de mars et, pour le célébrer, Archipel a publié un documentaire sur son développement en collaboration avec les médias japonais Jeu * Spark.

Le documentaire se concentre sur le développement du jeuInside Nioh 2 nous offre un aperçu du développement du jeu, basé sur une série de conversations avec le réalisateur et producteur de Nioh 2, Fumihiko Yasuda, et aussi enseigner ce qui s’est passé au cours des derniers mois de développement de cette suite attendue. De plus, dans ce long documentaire d’une heure, nous voyons également le directeur artistique du jeu, Hirohisa Kaneko; directeur du son Yojiro Yoshimatsu; acteur de voix Naoto Takenaka et producteur de Sony Interactive Entertainment Masaaki Yamagiwa.

Nioh 2 est maintenant disponible sur PS4Fumito Yasuda a récemment parlé des projets à venir de Team Ninja. Interrogé sur le jeu classique Ninja Gaiden, le créateur a avoué qu’il aimait pouvoir le faire. Cependant, l’étude se concentrera pour l’instant sur les fins de Nioh 2 DLC, ce qui nous fait penser qu’il y a une forte probabilité que la saga légendaire revienne.

Nioh 2 est maintenant disponible pour Playstation 4. Le voyage à travers la période perfide de Sengoku et les profondeurs du royaume des démons noirs ne fait que commencer. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette nouvelle aventure, avez-vous à votre disposition notre analyse de Nioh 2 tout juste sortie du four, sera-ce jusqu’au premier versement?

En savoir plus sur: Nioh 2, Documentaire, Team Ninja et PS4.

