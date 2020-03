Un droïde de protocole NPC dans Battlefront II en a assez et se bat

Regardez, tout le monde a un point de rupture. Un joueur de Battlefront II a poussé un droïde PNJ innocent à ce point après l’avoir choqué. Alors le droïde sortit un blaster et riposta.

Les droïdes de l’univers Star Wars sont souvent traités comme de la merde. Beaucoup de gens les considèrent comme des choses, même si les droïdes comme R2-D2 semblent avoir des émotions, des souvenirs et des personnalités distinctes. Mais les droïdes ne sont pas toujours impuissants, comme l’a découvert l’utilisateur de Reddit Scorpion5437 en jouant à la campagne Star Wars Battlefront II.

Il a rencontré deux droïdes glaçant dans un couloir et a décidé de choquer le droïde protocolaire, celui qui ressemble au C-3PO, car pourquoi pas. Que va faire le droïde? Faire apparaître une arme au hasard et devenir hyper-agressif et essayer de tuer son attaquant?

Oh merde.

Gif: Scorpion5437 (Reddit)

Non seulement le droïde évoque magiquement un fusil blaster, mais il est également devenu invincible. Le Scorpion5437 tire plusieurs fois sur le droïde en colère, mais il ne bronche même pas. Selon l’utilisateur, le droïde finirait par les tuer, bien que nous ne voyions pas ce moment dans le clip.

Certaines personnes sur Reddit ont théorisé que ces droïdes sont en fait un œuf de Pâques et font référence aux droïdes meurtriers qui sont apparus dans les bandes dessinées de Doctor Aphra. Je ne suis pas si sûr. Il est possible que ce soit un clin d’œil amusant à ces droïdes, bien qu’il semble que le droïde dans le clip commence à parler comme un soldat rebelle et cela me fait penser que c’est plus probablement un bug.

Cependant, si Dice recherche de nouveaux personnages à ajouter, je serais très heureux de voir 0-0-0 et BT-1 ajoutés au jeu.

