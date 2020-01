Un droïde en mission

Cette semaine sur (le premier!) Instantanés, nous avons un Deathclaw glaçant sur un toit, une triste tortue, Batman allant au paradis, un tout petit droïde en mission et plus encore!

J’adore vraiment la capture d’écran d’Uncharted 4. Cela ne ressemble même pas à Uncharted, mais à un écran d’un jeu d’horreur indépendant ou quelque chose comme ça. En outre, ces cieux dans Red Dead Redemption II sont certainement jolis.

(Pour ceux qui se demandent ce que c’est, Snapshots est un résumé de certaines des meilleures captures d’écran de la semaine dernière. Plus d’informations à la fin de ce post.)

Fallout 76Screenshot: @ Tirannie12 (Twitter) Star Wars Battlefront IIScreenshot: @DotPone (Twitter) Uncharted 4Screenshot: @Senua_s (Twitter) Days GoneScreenshot: @ Chris2551 (Twitter) Red Dead Redemption IIScreenshot: @ azuazu1202luna (Twitter) Batman: Arkham KnightScreenshot SindyJ_B (Twitter) The Division 2 Capture d’écran: @Rreecar (Twitter) Shadow Of The Tomb RaiderScreen: @RobRagiel (Twitter) Star Wars Jedi: Fallen OrderScreen: @supersonicvp (Twitter)

Bonne chance petit droïde. Je t’aime et je t’attendrai.

Kotaku Snapshots est un aperçu hebdomadaire de certaines des captures d’écran les plus amusantes et les plus amusantes que les joueurs aient prises dans leurs jeux préférés. Si vous avez une capture d’écran sympa que vous souhaitez partager avec moi, je suis @Zwiezenz sur Twitter. vous pouvez aussi m’envoyer un email! Veuillez fournir une capture d’écran, un nom et le titre du jeu OU un lien vers la photo contenant ces informations.

.