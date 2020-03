Un emoji personnalisé de Tom Nook a été ajouté à Twitter pour une durée limitée

Pour aider à promouvoir la prochaine version de Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons, Tom Nook s’associe à la plateforme de médias sociaux Twitter. Pendant un temps limité, si vous utilisez les hashtags «AnimalCrossing» ou «AnimalCrossingNewHorizons», le visage de Nook apparaîtra dans votre tweet.

Quel moment pour commencer à faire mes débuts en emoji sur Twitter, hm? C’est vrai! Vous pouvez utiliser certains hashtags pour ajouter véritablement un emoji à vous. Il n’est disponible que pour une durée limitée, alors utilisez-le beaucoup pendant que vous le pouvez! #AnimalCrossing #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/TQqABbSCfe— Tom Nook (@animalcrossing) 16 mars 2020

Bien que ce ne soit pas la première fois que quelque chose soit fait, c’est toujours agréable de voir un jeu Nintendo – ou un personnage, dans ce cas, obtenir un peu plus d’amour. Après tout, Tom Nook est l’un des ratons laveurs les plus mal compris. C’est juste un animal qui se soucie de son entreprise et ne fixe même pas de date limite pour le remboursement des prêts.

Découvrez tous les hashtags représentant le visage poilu de Tom Nook sur Twitter.

