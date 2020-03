Un employé de Nintendo of America testé positif pour le coronavirus

L’industrie du jeu vidéo, comme beaucoup d’autres, a été affectée par l’urgence sanitaire après l’épidémie de coronavirus, et au fil du temps, de plus amples informations sont révélées qui expliquent la gravité du problème. En ce sens, Nintendo a rapporté il y a quelques jours avoir pris les mesures nécessaires pour protéger ses employés, cependant, la division Nintendo of America semble raconter une autre histoire car il a été confirmé qu’un employé était positif pour le virus.

Après que la division Nintendo a annoncé qu’elle avait ordonné à ses employés de travailler à domicile au milieu de la crise COVID-19, un rapport du Seattle Times a révélé qu’un des employés du bureau de l’entreprise, situé à Redmond, Washington DC, elle a été testée positive pour un coronavirus. Selon les informations, Nintendo of America a confirmé que l’affaire était réelle et a noté que cette personne avait eu des contacts avec d’autres travailleurs.

Comment Nintendo of America a-t-elle fonctionné à cet égard? Par une déclaration, la division a indiqué que tous les employés qui avaient été en contact avec la personne infectée sont en quarantaine, présentent ou non des symptômes et attendent des cas confirmés.

De même, la division a assuré qu’elle est à tout moment au courant de l’état de santé de ses travailleurs, à commencer par la personne qui, malheureusement, a été infectée par un coronavirus: “Nintendo of America soutient cette personne alors qu’elle se rétablit et continuera de prendre des précautions pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté dans son ensemble. “

