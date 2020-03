Un employé de Nintendo Of America teste Postive pour COVID-19

Nintendo

Après avoir retardé la sortie des jeux et fermé l’E3 de cette année, l’épidémie de coronavirus a maintenant frappé le siège social de Nintendo of America à Redmond, Washington. Le Seattle Times rapporte qu’un employé de Nintendo a été testé positif au virus COVID-19 et a également été en contact avec d’autres membres du personnel.

La société de jeux vidéo aurait confirmé cela jeudi soir. Tous les employés de Nintendo en contact avec cette personne sont désormais en auto-quarantaine, qu’ils présentent ou non des symptômes. Voici une déclaration directe de NoA:

Nintendo of America soutient cette personne pendant son rétablissement et continuera de prendre des précautions pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté en général

Comme indiqué la semaine dernière, Nintendo permet désormais à tout son personnel situé dans les États de Californie et de Washington de travailler à domicile.

