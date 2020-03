Un endroit calme Partie 2: Comment ils ont gardé le gadget effrayant pour la suite

Introduire des gadgets aux films d’horreur n’est peut-être pas un concept révolutionnaire – en fait, c’est pratiquement un trope à part entière – mais cela n’empêche pas la série A Quiet Place de briller à sa manière, terrifiante. Situé dans un monde en proie à des monstres extraterrestres pratiquement haineux, le premier film Quiet Place a examiné de près et personnellement le combat d’une famille pour la survie avec un bébé en route, ce qui est peut-être le pire scénario absolu pour un monde où faire du bruit vous fait tuer brutalement. Cela, bien sûr, pose la question – comment pouvez-vous faire monter la mise pour la suite tout en maintenant le gadget tel qu’il a été établi? Comment A Quiet Place Part 2 invente-t-il de nouvelles alarmes alors que la série a déjà exploré le concept si efficacement dans l’original?

GameSpot s’est entretenu avec le collaborateur de longue date de John Krazinski et le producteur de A Quiet Place, Brad Fuller, pour avoir un aperçu des coulisses sur la façon de garder le deuxième film aussi horrible que le premier. “Si le public avait l’impression que nous revenions à tous les mêmes rythmes dans le premier film, je pense que nous aurions échoué à faire cela”, a-t-il expliqué. “Je pense que les gens réagissent lorsqu’ils voient ce film: ils aiment la famille et ils aiment que cette famille survive, et il nous incombe de placer cette famille dans des situations nouvelles et différentes où nous voyons comment elle les gère.”

Pour concevoir ces moments, Fuller a expliqué qu’ils cherchaient souvent des moyens de relever les enjeux et la tension sans nécessairement s’appuyer trop fort sur leurs créatures extraterrestres. “Nous devons continuer à comprendre les situations. [There are major moments that are] effrayant et cela n’a rien à voir avec l’étranger, nécessairement “, at-il dit.” Des trucs comme ça, où vous connaissez l’étranger, mais cela provoque un effet différent, je pense, est satisfaisant pour un public. “

Peut-être plus choquant que les nouvelles craintes elles-mêmes est le fait qu’elles sont toutes effectuées sous l’égide d’une cote PG-13, qui a été maintenue de la partie 1 à la partie 2. Selon Fuller, cela n’a jamais été une question. Garder la notation cohérente fait partie d’un effort plus large pour rendre la franchise aussi accessible que possible. “Je pense que nous limitons la capacité du public à voir nos films si nous sommes classés R”, a déclaré Fuller. “Je pense qu’il y a beaucoup de gens qui diront:” Je n’aime pas les films d’horreur “, ou ils n’aiment pas le sang, mais nous pourrions les inciter à voir ce film si nous limitons le sang.”

Mais bien sûr, limiter le sang à l’écran ne signifie pas nécessairement réduire les peurs elles-mêmes. Fuller tenait également à souligner qu’il y a beaucoup d’horreurs liées aux extraterrestres dans la partie 2. C’est en partie parce qu’ils avaient le budget et la confiance en effets visuels cette fois-ci pour montrer les créatures pour des plans prolongés. “Nous avons aussi beaucoup montré le monstre dans ce film. Je veux dire, nous montrons davantage le monstre, et je pense que cela découle de la construction de ce monstre avec [Industrial Light & Magic] et en être si fier “, a-t-il dit.” La première fois que vous faites le film, vous ne savez pas si vous pouvez montrer le monstre dans la journée et lui donner une apparence réelle, mais maintenant nous savions que nous pouvions, donc je pense que nous en a profité un peu plus. “

Attrapez votre propre œil des monstres extraterrestres – et n’oubliez pas de rester aussi silencieux que possible – pour A Quiet Place Part 2, dans les salles le 20 mars.