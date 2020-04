Un enfant couteau terrorise le secteur local

Il est important d’analyser les jeux avec une considération rigoureuse. Les jeux sont de l’art et nous devons les tenir responsables de tout ce qu’ils contiennent. Alors, comprenez à quel point je suis sérieux quand je dis que les Tonberries sont la putain de chose la plus drôle de la planète.

Le Tonberry (Tonicus Berricus) est l’un des ennemis les plus emblématiques de la franchise Final Fantasy. Apparus pour la première fois dans Final Fantasy V sur Super Famicom, ces petits cornichons harcèlent les joueurs depuis près de trente ans. Ils sont petits, ils sont verts, ils ont des couteaux. Parce qu’ils possèdent une vitesse lente et des yeux brillants, vous pourriez ne pas penser qu’ils sont dangereux. Tu aurais tort. Les myrtilles sont comme si les escargots avaient des katanas. Ils sont comme des carlins avec des mitrailleuses. Ce sont des gériatres à grenades. Ils vous assassineront jusqu’à votre mort. Si j’étais une personne ennuyeuse, je vous expliquerais que la juxtaposition de la létalité et du design goomba-esque est la clé de leur pouvoir comique. Ce serait verbeux et stupide quand tout ce que je dois dire est: “Regardez ce petit gremlin.”

Je ne sais pas qui a conçu le Tonberry mais ils méritent un milliard de dollars. Cet argent est un péché, mais je le permettrai dans ce cas particulier. Les toners sont de premier ordre. Rien de plus drôle. Vous pouvez me montrer toutes les pratiques de Buster Keaton dans le monde, me montrer l’écriture nette de Mark Twain ou insister pour que quelqu’un comme Weird Al ait une ou deux chansons amusantes. Richard Pryor, George Carlin, Mitch Hedberg? Dieu les repose tous mais je ne rirai jamais plus fort que quand je vois un Tonberry. A chaque fois sans faute, ces salauds noueux me laissent hurler et hurler. La dernière chose que j’imaginerai dans mon esprit avant que la panique animale ne s’installe et que je ne sombrerai dans le grand mystère de la mort est une Tonberry. Je craquerai un sourire qui perplexe tout le monde dans la pièce. Ils inventeront une histoire comme “elle doit avoir vu l’âme de tous ses amis et sa famille”.

Je te le dis maintenant. C’était une Tonberry.

Si vous ne me croyez pas, croyez cette séquence de Final Fantasy VII Remake. Le combat contre Tonberry n’est pas vraiment difficile, mais vous vous ferez un plaisir. Les personnages obtiendront KO’d grâce à une combinaison de sorts magiques puissants et de coups de couteau. C’est un véritable clusterfuck. Le système de combat de Final Fantasy VII Remake est assez intuitif et fluide, mais rien ne résiste à un Tonberry. C’est la seule fois où le moteur tombe vraiment en panne, mais c’est le point. C’est comme le dit Sans Undertale: “Tu vas passer un mauvais moment.”

Sauf que ce n’est pas du tout comme ça. Parce que les Tonberries sont le meilleur monstre de Final Fantasy. Combattez-moi dans les commentaires; apportez vos messages un à la fois ou tous à la hâte. Je m’en fous. Chocobos? Cactuar? Chumps. Vous ne l’aimerez peut-être pas, mais voici à quoi ressemblent les performances de pointe.

