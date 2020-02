Un événement de la Saint-Valentin est maintenant en direct dans le jeu le plus romantique de Switch, Mortal Kombat 11

Dans quelques heures, ce qui sera, je l’espère, une belle soirée de la Saint-Valentin, vous pourriez trouver votre autre significatif se tourner vers vous pour lui demander: «qu’aimeriez-vous faire avant de vous coucher, chéri? Si vous le souhaitez, vous pouvez suggérer une soirée romantique avec des chocolats et un film. Ou, vous pourriez dire: “J’aimerais bien vous arracher la tête Mortal Kombat 11, si c’est cool? “

Oui, le combattant macabre de NetherRealm entre dans la période la plus amoureuse de l’année avec son propre événement de la Saint-Valentin. Appelé “ Be Mine ”, il a en fait débuté hier et se poursuivra jusqu’au 17e. Voici une bande-annonce:

Sois à moi pour toujours! La tour de la Saint-Valentin est maintenant en ligne, avec de NOUVELLES brutalités pour Kano, Jax et Kitana! # MK11 pic.twitter.com/00z4w2mL9w— Mortal Kombat 11 (@MortalKombat) 13 février 2020

L’événement peut être trouvé dans le mode Towers of Time et est disponible gratuitement pour tous les joueurs. Il comprend des modificateurs sincères à utiliser sur votre Valentine, y compris l’ours en peluche de Mileena, les flèches de Cupidon, Kandy Hearts, Falling Hearts et Roses. Les combattants peuvent également gagner des brutalités et des skins de personnage pour Kano, Jax et Kitana, ainsi que des pièces de module de joueur.

Ce n’est pas tout non plus, car la huitième saison du mode classé saisonnier du jeu, Kombat League, débutera juste après le 18. Tous les joueurs peuvent participer à la saison de l’avidité du Naknadan dans une mise à jour gratuite jusqu’au 17 mars.

Si déchirer le cœur de vos proches est un peu trop, nous avons également une liste de choix plus traditionnels qui devraient vous faire plaisir à la Saint-Valentin.

