Un événement en jeu Prince of Persia a été mis en ligne dans For Honor

Un nouvel événement dans le jeu a été mis en ligne dans For Honor et est axé sur Prince of Persia.

Appelé Blades of Persia, l’événement sur le thème du Prince de Perse Pour l’honneur sera en direct jusqu’au 2 avril.

Pendant ce temps, vous pouvez vous attendre à un mode de jeu à durée limitée Ruler of Time, une nouvelle quête pour le mode Arcade, un pass d’événement gratuit accessible à tous et des objets basés sur Prince of Persia.

Voici le texte de présentation:

À la suite d’une tempête de sable qui est descendue sur les terres de Heathmoor, le prince de Perse arrive pour jalonner sa revendication du trône dans For Honor. Il apporte une armée de créatures de sable dans son sillage pour un mode de jeu spécial à durée limitée, Ruler of Time, qui charge les héros de le combattre et de le vaincre, ainsi que ses créatures de sable dans une variante de la carte de Harbor Dominion. Pendant le match, le Prince sortira périodiquement d’une tornade de sable et cherchera à détruire tous les héros sur son chemin avec le légendaire Dagger of Time.

En plus du mode à durée limitée, For Honor recevra des modifications sur le thème de Prince of Persia, y compris des menus du jeu remaniés avec de nouveaux visuels et de la musique de l’univers du jeu.

L’événement apporte des éléments de personnalisation à thème et l’accès à 30 niveaux d’équipement et de butin inspirés de Prince of Persia.

Dans les niveaux gratuits, vous pouvez récupérer une nouvelle tenue de combat, un effet d’humeur de sable, un contour d’emblème et 26 nouveaux ornements, ainsi que des éléments de récupération, d’acier et de caisses en cours de route. Vous pourrez également acquérir les objets suivants lors de l’événement:

26 nouvelles armes – pillables sur le champ de bataille.

Deux tenues illustres: Ratash et Sandwraith – disponibles via la boutique en jeu pour 20 000 Steel.

La propre exécution du Prince – disponible à l’achat via la boutique en jeu pour 10000 Steel.

Au fur et à mesure que le temps passe dans l’événement, le Prince «embrassera» également ses racines maléfiques et se transformera en Prince Noir, qui verra le début d’un nouveau mode de jeu le 19 mars.

Les détails concernant ce deuxième mode seront annoncés à cette date.

