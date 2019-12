Un examen de la soirée d'ouverture des chats de film

Bienvenue à la semaine des chats, une célébration des chats (la comédie musicale la plus étrange sur Terre), des chats (le film) et des chats (l'animal).

"C'est maniaque", a déclaré à mi-chemin Julianne Escobedo Shepherd, la chef intrépide de Jezebel, à travers une vision du personnel de Cats, avec la production du Jellicle Ball en cours. Mais peut-être qu'elle voulait dire: "C'est magique."

Notre visionnement de groupe de chats était, bien sûr, gravé dans le marbre dès que la remorque a frappé en juillet. Jennifer Hudson, Idris Elba, Dame Judi Dench, Rebel Wilson, Jason Derulo, Taylor Swift, Sir Ian McKellen? Beaucoup et beaucoup de fourrure? Il n'y avait aucun moyen de ne pas vivre cette histoire d'horreur en famille. Tout le monde en ligne pensait que le film, basé sur la comédie musicale, serait mauvais dans la définition la plus absolue de ce mot, mais à quel point? Cinq d'entre nous se sont aventurés dans un théâtre au milieu de Times Square et ont regardé des acteurs et des musiciens célèbres nous captiver par le chant et la danse pendant deux heures, se produisant comme des chats. Il y a spoilers à venir, mais pourquoi cela vous empêche-t-il de lire sur la joie des chats.

La parcelle

En tant qu'histoire, Cats a l'intention d'être quelque chose de plus inspirant que ce qu'il est réellement. Je suppose que c'est censé concerner le salut et la promesse de rédemption. Mais c’est vraiment une histoire culte à propos d’un groupe de personnes qui pensent qu’ils sont des chats, s’habillent et bougent comme des chats (ils tournent, ils musellent); et chaque année, selon la tradition sous le couvert d'une boule de gelée (où le chef de la gelée Old Deuteronomy, joué par Dame Judi Dench, doit faire le choix de la gelée!), ils sacrifient l'un de leur chat, qui se réjouit de la mort (envoyé à la couche Heavyside) parce qu'ils croient qu'ils vont renaître comme ils ont toujours voulu être, sans aucune explication de la logistique.

Les chats présentent ce complot sombre après que la protagoniste de chat Victoria (Francesca Hayward) se soit jetée dans une ruelle et rencontre des membres du culte Jellicle qui l'initient au culte par le pouvoir de la musique, la convaincre qu'ils sont un groupe magique, romantique et métaphorique des chats. Elle les croit parce qu’elle veut juste être aimée et c’est ainsi que fonctionnent les sectes. (Avez-vous déjà lu The Face on the Milk Carton?) Tout ce que les chats font semble intense et important (comme la nécessité d'un chat ayant trois noms), et beaucoup de chats sont incroyablement sensuels. Mais l'objectif est le suivant: qui deviendra le chat choisi?

Jennifer Hudson, dans le portrait le plus grave d'un chat que j'ai jamais vu, est dans un film complètement différent de tout le monde.

James Corden joue un gros chat qui veut renaître comme un chat mince. Jason Derulo joue un lothario à verrouillage pop nommé Rum Tum Tugger. Rebel Wilson est Rebel Wilson en tant que chat. Ian McKellen est un chat de théâtre vraiment vieux et attachant. Et Idris Elba est le chat méchant qui veut devenir le choix Jellicle (on ne sait pas pourquoi il se porte volontaire ou pourquoi il peut faire disparaître les chats), mais il ne comprend pas que ce n'est pas son choix. À l'origine, je pensais que Grizabella (Jennifer Hudson) avait beaucoup plus de répliques dans le film, mais son travail consiste à se faufiler dans les ruelles et à espionner les Jellicles parce que ses meilleurs jours sont derrière elle et qu'elle est un chat sale et séparé, bien qu'il n'y ait aucune explication de pourquoi ou comment cela s'est produit. Dès le début du film, il est clair qu'elle est la seule, ce qui rend sa présence d'autant plus triste. Ce qui l'attend, c'est la mort.

Hudson, dans le portrait le plus grave d'un chat que j'ai jamais vu, est dans un film complètement différent de tout le monde (peut-être Les Misérables?), Tout comme Judi Dench, qui tire le meilleur parti de son rôle avec une démonstration de grain . Il n'y a vraiment pas d'intrigue, cependant. Cats est une série d'expositions musicales, et il n'y a pas non plus de véritable structure narrative ou point culminant. Mais il y a une fin brillamment absurde qui implique Jennifer Hudson s'envoler vers sa mort dans une montgolfière et Judi Dench brisant le quatrième mur pour nous chanter que les chats ne sont pas des chiens. Comment les Jellicles savent-ils que les chats qu'ils choisissent vont renaître et qu'ils ne le tuent pas seulement? Ou est-ce le point? Peu importe. Ils y croient et en eux-mêmes, tout comme Jennifer Hudson. C’est le pouvoir de la religion. —Clover Hope

TLa technologie numérique de la fourrure, Felinity

Lorsque des images des coulisses de Cats ont été publiées avec la première bande-annonce horrible en juillet, le monde a été initié à la «technologie numérique de la fourrure», une magie cinématographique qui convaincra ostensiblement un public en 2019 que Sir Ian McKellen est un matou débraillé nommé Gus (abréviation d'Asperges). La bande-annonce, qui était essentiellement la preuve de cette technologie, n'a fait que démontrer à quel point il est impossible de faire ressembler des êtres humains comme Taylor Swift ou Jennifer Hudson à un chat. À un moment donné entre alors et maintenant, quelqu'un aurait dû dire quelque chose. Peut-être que cette tragédie aurait été arrêtée. Peut-être aurions-nous été sauvés.

La fourrure de l'ancien Deutéronome était plutôt bonne.

C'était ma tâche de prêter attention à la technologie et au CGI dans ce spectacle de deux heures, et je suis heureux d'annoncer que si l'intention de Tom Hopper était de faire ressembler le film entier au CGI, alors félicitations! Tout comme tout autre remake en live-action d'une chose qui ne devrait pas être en live-action ou exister du tout, le look du film était lisse et sans âme et vide. Les chats femelles, comme mentionné, ont des seins. Certains chats ont des mains humaines et d’autres pas. La fourrure est inégale comme s'il manquait des follicules. Parfois, c'est luxuriant. Pour être juste, les chats à poils longs étaient plus beaux que les chats à poils courts, mais la texture générale de la fourrure était emmêlée, en lambeaux et terne. Chaque chat avait des moustaches, donc c'était bien; cependant, certains portaient des moustaches au lieu de moustaches, ce qui n'avait guère de sens.

Quelques chats étaient autorisés à porter des vêtements – pourquoi? Dame Judi Dench, qui est la seule personne dans ce film à avoir emporté cette merde, a joué à Old Deuteronomy et portait, pour une raison inexplicable, un manteau de fourrure qui était fait de la même fourrure qu'elle. En mettant de côté ces lacunes dans la logique, je donnerai le mérite là où le mérite est dû: la fourrure de l'Ancien Deutéronome était plutôt bonne. Je déteste cette phrase et je suis désolée. L'autre signe de tête vers la vraisemblance est la question des organes génitaux. Jason Derulo, qui est RumTumTugger, le pervers, a fait beaucoup de bruit au sujet du gros bruit dans son pantalon et a déclaré dans une interview qu'ils devaient CGI son «renflement» pour le rendre moins. J'ai vu la photo Instagram. J'étais plein d'espoir. Mais tous les chats n'avaient aucun organe génital comme s'ils avaient tous suivi les conseils de Khloe Kardashian et porté un protège-dessous pour cacher les contours inconvenants du rez-de-chaussée. Sur les vrais chats, les organes génitaux sont obscurcis, quelque part dans le fourré méchant de l'arrière-train des animaux, et donc techniquement effacés, au moins visuellement. Pour cela, cinq points. Pour tout le reste? RIEN!! —Megan Reynolds

Les performances

Dans l'ensemble, en regardant Cats, je me sentais largement sympathique à ses stars moins connues qui, malgré le hoopla sur Jason Derulo et Taylor Swift et Jennifer Hudson, constituent l'essentiel de ce casting. Et franchement, les acteurs et les danseurs comme Francesca Hayward, une ballerine, ont plus facile: ils peuvent disparaître dans leur corps de chat grotesque, alors que tout ce que je peux voir dans d'autres scènes est «c'est Rebel Wilson avec de la fourrure». C'était à peu près l'expérience des chats, confrontés à un acteur après un acteur poilu, leurs visages ont été photographiés sur un corps CGI. Taylor était Taylor, Jason était Jason, Idris était Idris en lentilles de contact.

La question que tout le monde se pose est la suivante: les chats sont-ils si mauvais qu’ils sont bons ou tout simplement mauvais?

Une note sur la musique: c'est putain de bizarre. Pas seulement parce que la musique elle-même est mauvaise, pour commencer (oh mon dieu, combien de fois pouvez-vous dire «Jellicle») et choquante des années 80 (je suppose que je supposais qu'ils moderniseraient la musique, mais cela ressemble à la bande originale de Flashdance tout au long), mais parce qu'il est bizarrement enregistré. Pas pour être un gros nerd à ce sujet, mais la conception sonore de ce film est tellement décalée, certaines voix jouent comme un murmure se battant avec le reste de la musique, et tout le monde sonne comme un chanteur faible essayant d'extraire quelques notes. Mais cela fonctionne, je suppose, étant donné le sérieux mortel de tout le monde dans le casting. Bien sûr, les trois premiers quarts du film sont ludiques et un peu effrayants, mais une fois que nous avons frappé la "balle" du chat où chaque personnage doit défendre son droit d'aller au paradis (ce qui semble juste être passé sous silence un meurtre rituel, mais bon), chaque acteur arrachait toute larme qu'il pouvait obtenir. La question que tout le monde se pose est la suivante: les chats sont-ils si mauvais qu’ils sont bons ou tout simplement mauvais? Et je dirais que lorsque le film plonge dans un drame, que les acteurs se roulent les uns contre les autres avec un sérieux grossier et complètement gagné, c'est absolument hilarant.

Judi Dench joue tous les personnages de Judi Dench qu'elle a jamais joués, sauf en tant que furball, et comment pouvez-vous ne pas rire? Quand Jennifer Hudson hurle dans les rues en chantant «Memory», comme si l'un de nous avait une idée de ce qui se passe, c'est parfait. Fondamentalement, voici un mème que j'ai fait sur le ton de la performance dont j'avais besoin de plus de Cats.

L'auditoire

En entrant dans le théâtre, nous avons aperçu plusieurs cinéphiles déguisés en personnages de Star Wars, ce que j'ai appris au fil des ans, c'est quelque chose que les gens font. Est-ce que quelqu'un dans le public pour les chats viendrait dans un body de chat complet? Les chats ont été universellement contrôlés, mais les vrais fans se présenteraient cette nuit, la soirée d'ouverture. Une femme s'est présentée aux oreilles de chat. Bien essayé, mais bâillement. Un homme dans un ornement de tête en fausse fourrure très ressemblant à un chat est finalement entré, et j'ai chuchoté, oui, et j'ai pris une note pour le retrouver après la fin. Je ne peux que supposer qu'il était la personne qui miaulait périodiquement lors des avant-premières, et peut-être la seule personne dans le théâtre à moitié vide qui applaudit au début du film. Au moins, quelqu'un l'attendait avec impatience!

Chats, le film est si absurde, si terrible, sans aucune conscience de lui-même à quel point il est horrible, que la seule façon de rendre l'expérience de voir Sir Ian McKellen et Dame Judi Dench embrasser gaiement la «félicité» est supportable, c'est de rire. (J'utilise les noms réels des acteurs, et non les noms de leurs personnages parce que je: 1) ne peux pas pour la vie de moi me souvenir des noms de leurs chats, et 2) vous êtes très conscient lorsque vous regardez les chats que vous voyez Dame Fucking Judi Dench parée de moustaches et d'oreilles de chat étrangement dérangeantes.) Voici toutes les scènes au cours desquelles nous avons ri pour ne pas pleurer:

Sir Ian McKellen miaulerSir Ian McKellen en train de lécher de l'eau, ou peut-être du laitDame Judi Dench enfonçant sa jambe couverte de fourrure dans les airsVraiment, chaque fois que Dame Judi Dench était à l'écran film dramatique, son visage de chat dans une grimace d'angoisse émotionnelle extrême

Au moment où Dame Judi Dench a sobrement dit à Jennifer Hudson couverte de morve, "Vous êtes le choix de Jellicle", avant de l'envoyer à ce que je ne peux que supposer que sa mort, ce que peu de gens dans le public riaient hystériquement et continuellement . Aucun de nous ne pouvait croire ce que nous regardions à l'écran! (Sidenote: Suis-je le seul à penser que le chat de Taylor Swift était le chat blanc principal de tout le film et était extrêmement confus quand elle est apparue plus tard comme l'autre chat?) Ensuite, j'ai rattrapé l'homme qui est venu en tant que chat. Son nom est Ryan, et il est un "super fan" qui a vu la comédie musicale cinq fois, et l'enregistrement de la performance live de Broadway beaucoup plus que cela. Sa scène préférée était le Jellicle Ball, me dit-il, mais même lui ne pouvait s'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. —Esther Wang

Regarder Sober Vs. Haute

Une chose qui m'intéresse, c'est qu'en ce moment, je suis l'une des seules personnes au monde à avoir choisi de regarder Cats deux fois, car cela ne fait que quelques heures depuis sa sortie et j'ai pu assister à une projection de presse plus tôt cette semaine. Compte tenu de la réponse, je pourrais finir par être l'une des seules personnes au monde à avoir choisi de regarder les chats deux fois. Nous verrons. J'ai regardé ça complètement sobre la première fois (et je n'ai vraiment pas aimé ça). Mais après avoir pris un cookie de marijuana avant mon deuxième visionnement, je peux affirmer en toute confiance que les chats sont bien meilleurs lorsque vous êtes riche en marijuana! C’est toujours assez ennuyeux, bien sûr. La musique n'utilise pas pleinement le système d'enceintes – elle a été mélangée pour ne pas frapper pour une raison impie. Vous devez encore supporter Rebel Wilson et James Corden non seulement d'être là, mais… d'essayer de parcourir le CGI? Il semble que beaucoup de morceaux d'improvisation à demi-cul étaient juste… laissés dedans? Aucun n'est drôle à distance? Il y a trois blagues distinctes utilisant l'expression "Puss in Spats" ????

Je ne pouvais pas croire ce que je voyais malgré l'avoir vu auparavant et il y a quelques jours.

Mais cette fois, j'ai pensé différemment à ces chats, c'est-à-dire que j'y ai pensé davantage. En général, je ne pouvais pas croire ce que je voyais malgré l'avoir vu avant et il y a quelques jours. J'ai réfléchi à la raison pour laquelle le vieux Deutéronome de Judi Dench portait un manteau de la même couleur (et pratiquement la même texture) que sa fourrure réelle (son «manteau» OG), puis je me suis demandé où le corps s'est arrêté et le manteau a commencé et peut-être si c'était tout attaché à l'intérieur. Ce n'était peut-être pas un manteau, juste une peau grumeleuse. Je me suis demandé pourquoi Rebel Wilson pensait qu'elle devrait chanter et, plus largement, pourquoi les gens pensent qu'ils doivent tout faire. Faites juste des choses! Je pensais que c'était drôle qu'après «Grizabella le chat glamour», une chanson dans laquelle les mots «Grizabella le chat glamour» soient répétés ad nauseam, Victoria a demandé: «Qui était-elle?» Ouvrez vos oreilles CGI, Victoria! Elle est Grizabella le chat glamour. J'ai pensé à la façon dont «M. Mistoffelees »est une mélodie totale qu'aucune quantité de mixage bâclé ne peut masquer. Wow, quelle grande chose d'avoir dans ma tête, l'une des plus grandes chansons de tous les temps, "M. Mistoffelees. »J'ai pensé à la façon dont l'une des affirmations ultimes des chats, comme indiqué dans le numéro de clôture« Finale: L'habillage des chats », est qu'un chat… n'est pas un chien. Merci d'avoir clarifié, Chats.

Surtout, je me suis amusé. Pendant environ 90 minutes, les gens avec qui nous nous sommes assis ont étouffé leur rire (je l'ai fait aussi), je suppose, par respect pour le matériel et les célébrités qui travaillent si dur pour nous divertir. Mais lors du «Memory» de Jennifer Hudson, le public dans lequel nous nous trouvions vient de le perdre. Je veux dire, ce nombre est construit pour être le point culminant émotionnel de ce film et les gens criaient et caquetaient. Je pense que les coups de réaction de Judi Dench, qui a montré la baise et tenté de télégraphier la compassion pour chaque chose ridicule qui se passait dans ce que j'ai décidé est en fait une performance incroyable, c'est ce qui m'a finalement fait. C'était comme un barrage a éclaté et la foule a passé le reste du film étourdi, pleurant souvent de rire. Si vous êtes curieux de savoir à quoi cela ressemblait, voici un extrait:

Après avoir regardé les chats sobres, j'ai pensé: "Eh bien, je ne veux plus jamais revoir ça." Après l'avoir regardé haut, je pense plus comme: "Oh bien je n'ai jamais, y a-t-il jamais eu un chat aussi intelligent que magique M. Mistoffelees? »Et je le pense. —Rich Juzwiak

Les costumes

Je comprends le choix étrange de rendre les acteurs des chats dans une fourrure CGI plasticky: les costumes de muppet du spectacle auraient été tout simplement trop campants pour atteindre la masse critique intermédiaire dont ce film a besoin pour regagner son budget inutilement massif, et aussi la première règle d'Hollywood est que si vous avez accès à des effets numériques en post, vous devez les utiliser, peu importe à quel point. Mais le surréalisme de la fourrure dans la vallée non grasse a été bouleversé par le fait que les chats avaient des pieds humains – les mains, je comprends, mais quelque chose à propos de voir des orteils faire des virages chaînés a vraiment rompu la continuité pour moi – et des seins mais pas de weiners, ce qui n'a pas fait grand-chose pour aider le récit selon lequel presque chacun de ces chats est apparemment excité et hors de contrôle.

Il y avait peu de choix de costumes que j'aimais, cependant, comme le manteau duveteux de l'Ancien Deutéronome, majestueux avec une longue traîne et fait de fourrure, je présumais être d'origine éthique puisque l'Ancien Deutéronome avait probablement tué et mangé toute la viande qui s'y trouvait (elle est un chat). Rum Tum Tugger portait une pièce de Jésus mais au lieu de Jésus, c'était une arête de poisson, qui était sur la marque et un peu gothique. Skimbleshanks a passé la soie dentaire sur son pantalon et ses bretelles rouges dans peut-être la seule scène agréable dans un film terriblement plat qui ne fonctionne même pas comme une capsule temporelle à l'art de la performance des années 70 post-acide de l'original. Et Bombalurina portait des talons hauts Mary Jane pendant qu'elle couvrait le reste des chats, ce qui était désorientant et me rappelait les pieds des gens. Ils n'avaient besoin d'aucun CGI ou d'environ 97% de CGI en plus. La personne la mieux habillée était la superfan du 42nd Street Regal Theatre portant le cosplay de Cats (Broadway). —Julianne Escobedo Shepherd

. (tagsToTranslate) Semaine des chats (t) Chats (t) Critiques de films (t) The Muse