Un examen plus approfondi du concept de périphérique de jeu PC de type UFO d’Alienware

Impressions globales

Il est impressionnant qu’Alienware et Dell aient fait des démonstrations pratiques avec un prototype du Concept UFO au CES 2020. Bien que certains des designs et des fonctions fonctionnent comme prévu, et imitent certains des meilleurs aspects du Nintendo Switch, il y en a encore beaucoup des questions qui doivent être traitées si cela devait être un produit réel mis à disposition. Les performances sont parfois discutables, en particulier avec Mortal Kombat 11 compte tenu des paramètres graphiques bas de gamme qui ont été utilisés pendant la démo. Les ventilateurs étaient également très bruyants et la durée de vie de la batterie est toujours dans l’air (bien qu’il ait été déclaré que la plage cible était d’environ trois heures). Si cela devait sortir, le prix serait la plus grande question car les produits Alienware ne sont pas exactement abordables.

Encore une fois, il n’y a pas de date de sortie prévue ni de confirmation quant à sa sortie ou non, mais c’est un concept intéressant et une chose passionnante à tester lors de l’émission. Pour en savoir plus sur ce qui est sorti du CES, assurez-vous de consulter toute notre couverture du CES 2020 et de notre site soeur CNET pour un aperçu plus large de l’avenir de la technologie.