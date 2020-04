Un exploit fait son affaire dans Pokémon Sword and Shield

La concurrence de toute livraison est un monde entier, dans lequel il faut beaucoup de temps pour commencer et après l’avoir atteint, il devient un véritable vice. Dans le cas particulier de Pokémon, nous sommes confrontés à un dans lequel il y a des stratégies et des aspects infinis à prendre en compte, mais cette fois nous ne parlerons de rien de tout cela, nous parlerons d’un exploit qui gâche l’expérience de jeu et permet les joueurs antisportifs s’en tirent.

Lorsque deux joueurs s’affrontent dans un match en ligne dans Pokémon Sword or Shield, l’un d’eux gagne des points et l’autre les perd. C’est ainsi que les choses se passent et comment elles devraient continuer, mais récemment un groupe de joueurs qui ne savent pas accepter la défaite ont découvert un moyen de contourner cela. Comme vous l’avez peut-être imaginé, il existe un moyen d’y parvenir le perdant garde ses points et le gagnant n’obtient pas sa récompense plus que méritée. Évidemment, je ne décrirai pas les étapes à suivre pour le faire.

Le pépin est assez simple et consiste à quitter le combat à un moment précis afin de déjouer le système de points. Actuellement, on sait que Nintendo en est déjà conscient, donc en théorie, la solution devrait venir bientôt. Bien sûr, si vous êtes un joueur régulier de cette façon, la meilleure chose que vous puissiez faire est reste loin pendant quelques jours, car vos efforts pourraient ne pas être récompensés.

Bolifacio dit NON à l’utilisation d’exploits en mode compétitif.

L’épée et le bouclier Pokémon sont désormais disponibles sur Nintendo Switch aux formats physique et numérique (Nintendo eShop). Malgré avoir son plus et son moins et étant l’un des versements qui a généré le plus de controverse dans la saga en raison des accusations de manque de contenu, est une bonne alternative pour essayer de surmonter ces jours de quarantaine. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu grâce à notre analyse de celui-ci, je vous promets qu’il ne vous laissera pas indifférent.

Voir aussi

Source

Connexes