Un fan a créé sa propre Nintendo Direct à l’aide de Super Mario Maker 2

Trop de mois se sont écoulés sans Nintendo Direct. Bien que le passé d’Animal Crossing Direct ait un peu calmé les fans du Grand N, une présentation axée sur les plus grandes nouvelles de cette société dans un avenir proche est toujours nécessaire. Et si Nintendo ne le fait pas, les fans devront créer leur propre Nintendo Direct.

L’utilisateur BeardBear a pris l’affaire en main et, En utilisant Super Mario Maker 2, il a créé une Nintendo Direct qui en surprendra sûrement plus d’une avec ses publicités.

La présentation est assistée par Bowser lui-même et révèle la date de sortie de Breath of the Wild 2. Il comprend même le désormais emblématique “une chose de plus …” où quelque chose est annoncé que personne ne pourrait jamais prévoir.

Comme toujours, ce n’est qu’un projet de fan et ne doit pas être considéré comme une réalité. Non, Breath of the Wild 2 n’arrivera qu’en 2029, et Super Mario Galaxy 3 n’est pas en développement mobile. En parlant de Nintendo, la société a recréé l’île d’Animal Crossing: New Horizons pour PAX East. De même, la société a livré une nouvelle Game Boy à une grand-mère de 95 ans.

Via: BeardBear

