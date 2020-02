Un fan crée une extension spectaculaire pour Skyrim appelée Apothéose, et ça a l’air génial!

Le mod gratuit arrivera plus tard cette année en tant que DLC et offrira de nouvelles missions, objets et armures.

Les fans de The Elder Scrolls V: Skyrim ont de la chance avec l’arrivée d’un nouveau mod DLC plus tard cette année:Apothéose, qui nous présententune histoire sombre et qui démangesitué dans des mondes exotiques et des donjons dangereux.

Si nous avons déjà vud’innombrables mods développés par les fansqui font de Skyrim un jeu unique qui nous permet de nous transporter vers la Terre du Milieu ou Hyrule. Cette fois, les joueurs devrontvisitez les 16 royaumes de l’oubli et la maison des morts oubliés.

Sans aucun doute, nous continuons à découvrir des secrets sur ce titre de Bethesda, et à cette occasion, la mission principale de l’Apothéose estterminer le cœur de Lorkhan, et pour connaître les mystères qui l’entourent, cependant, les moyens, l’ordre et la façon dont chaque action est exécutée sont la décision du joueur.

La mission principale est de terminer le cœur de Lorkhan.Le mod aussiavoir des batailles contre de nouveaux boss et quelques techniques qui mettront à l’épreuve les compétences de tous les joueurs, des missions avec des voix et des histoires personnelles qui étendent le contenu du jeu. De plus, les utilisateurs peuvent également découvrirde nouveaux objets, armures, tenues, sorts, armes et assembler des artefacts.

Comme Enderal: Forgotten Stories, qui a sa version espagnole, le mod Apotheosis a également été réalisé par un fan et ne cesse de nous surprendre avecle contenu spectaculaireque les adeptes du titre peuvent créer.

