Un fan d’Animal Crossing de 87 ans pourrait apparaître sur New Horizons

Animal Crossing: New Horizons fait ses débuts 20 mars et nous connaissons déjà une infinité de curiosités du nouveau membre de la saga bien-aimée qui va faire ses débuts dans notre hybride de Nintendo. Précisément, un nouveau petit détail nous a touchés lors de la vérification grand joueur Animal Crossing, qui avec 87 ans a obtenu la reconnaissance de l’entreprise, qui il semble donc, il a récompensé son dévouement et son amour pour ce titre d’une manière très attachante.

Audrey, une femme de 87 ans a apprécié le jeu Animal Crossing: New Leaf sur l’ordinateur portable Nintendo, la Nintendo 3DS, auquel elle a consacré un énorme 4000 heures de jeu, tous les jours, quoi qu’il arrive, prendre soin de ses voisins comme si c’était la vraie vie. Son petit-fils voulait partager la passion de sa grand-mère avec le reste des fans de la saga, en étant fier d’elle, et Nintendo a pris note Et il semble qu’il ait décidé de rendre hommage à un style qui fera sûrement éclater le nouveau titre de Nintendo Switch.

Et c’est qu’à partir du 20 mars nous pourrons trouver un nouveau voisin sur l’île que Tom Nook laissera sous nos soins, rien de plus et rien de moins qu’un nouveau voisin il s’appelle Audie, le nom qu’Audrey avait choisi dans le titre New Leaf. En plus de cela, la communauté a levé des fonds pour acheter à cette femme bien-aimée une Nintendo Switch avec son Animal Crossing respectif, afin qu’elle continue de profiter d’heures et de heures de plaisir dans ce monde relaxant plein d’animaux. Et nous supposons qu’elle a bien compris, quoi de plus relaxant que des vacances idylliques sur une île que vous pouvez mettre à votre guise? Nous espérons sincèrement que votre petit-fils nous fournira une autre vidéo nous montrant l’île que cette fois Audrie aura conçue pour toute la communauté.

