Un fan de Cuphead rend un formidable hommage au stop motion

Un fan a passé quatre mois à travailler sur ce court métrage d’animation en stop-motion de Cuphead et c’est fantastique.

D’une durée d’un peu plus d’une minute et demie, la vidéo montre Cuphead et Mugman faisant des dégâts dans le Devil’s Casino après avoir placé de mauvais paris.

Le créateur Davy Productions a déclaré qu’il était tombé amoureux du jeu de plateforme bullet hell peu de temps après sa sortie en 2017 et a décidé de rendre hommage au stop motion après que McFarlane Toys ait sorti ses ensembles de construction sur le thème de Cuphead.

Les gens du Studio MDHR qui ont fabriqué Cuphead ont également été impressionnés. “Les mots peuvent difficilement décrire notre réaction lorsque nous avons vu cette vidéo incroyable”, a tweeté le studio hier.

Pendant ce temps, les fans de Cuphead peuvent également montrer leur amour dans Super Smash Bros.Ultimate après le dernier patch du jeu qui, entre autres, a ajouté un costume spécial Cuphead Mii et le morceau de musique Floral Fury du jeu.

