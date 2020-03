Un fan de Pokémon recrée Hoenn dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons a déjà fait ses débuts et de nombreux joueurs développent leur île ou s’endettent avec Tom Nook. Il y a aussi ceux qui profitent des possibilités qu’il offre pour rendre hommage à leurs jeux préférés. C’est le cas d’un joueur qui recrée une partie de Hoenn, la région de Pokémon Ruby & Sapphire et Pokémon Emerald dans la nouvelle exclusivité pour Nintendo Switch.

Nous parlons du travail de KirikizanHibaru, un fanatique de Crossing Animal et Pokémon qui profite des possibilités qu’offre New Horizons pour rendre hommage à la troisième génération de Pokémon. Ceci en faisant ressembler votre île à celle de Hoenn.

Ceci est accompli en utilisant l’outil de conception Animal Crossing: New Horizons pour recréer le pixel art de Pokémon Ruby & Sapphire. De cette façon, il a imité le terrain, l’eau et même ses buissons et ponts emblématiques du RPG.

Au cas où tout ce qui précède vous semble peu, vous devez savoir que Kirikizan Hibaru est allé plus loin et a impliqué le cosplay dans son travail. Ce que nous voulons dire, c’est qu’il a habillé son villageois comme Steven Stone.

Ci-dessous, vous pouvez voir une partie de l’île de Kirikizan Hibaru:

Qu’avez-vous pensé de cet hommage? Quelle est la chose la plus cool que vous ayez vue dans New Horizons? Dites-le nous dans les commentaires.

Animal Crossing: New Horizons est désormais disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu pour Nintendo Switch en cliquant ici. D’autre part, dans ce lien, vous trouverez toute notre couverture de Pokémon.

