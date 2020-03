Un fan d’Evangelion utilise Minecraft pour rendre un incroyable hommage musical à l’anime

Evangelion est l’un des anime les plus emblématiques de l’histoire et son ouverture collante est à son apogée. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il y ait des milliers de personnes qui rendent hommage d’une manière ou d’une autre. Maintenant, nous l’avons vu avec un fan qui a créé un hommage à Evangelion dans Minecraft.

La personne responsable de l’hommage est le créateur de la chaîne Games x Music, qui se concentre sur la recréation de divers thèmes d’anime dans Minecraft. Dans ce document, le joueur a utilisé des blocs musicaux Minecraft pour faire une couverture unique de la thèse de A Cruel Angel, l’ouverture d’Evangelion.

La version de l’emblématique chanson d’anime n’a pas mal tourné pour Games x Music. Bien qu’il existe des limitations qui empêchent la ligne de basse d’être aussi élaborée que l’original ou que la mélodie ait des paroles, tout sonne bien.

En fait, nous avons été surpris que la musique soit à ce niveau. Après tout, beaucoup auraient été satisfaits de recréer la mélodie et de la mettre en harmonie de base.

Minecraft et Evangelion: un hommage qui va au-delà de la musique

La meilleure chose à propos de l’hommage à Games x Music est qu’il est allé bien au-delà de la couverture d’une thèse de A Cruel Angel.

Ce qui se passe, c’est qu’il a également fait une tournée complète dans Minecraft qui est un voyage à travers les moments et les lieux d’Evangelion. Par exemple, à certains moments, cela nous donne l’impression que nous sommes des Shinji entrant dans les installations de la NERV, tandis que dans d’autres, cela nous montre le grand secret du sous-sol.

Il est également frappant de constater que la tournée qui a créé Games x Music présente également une bataille contre Sachiel, le troisième ange et le premier qui apparaît après le deuxième impact.

Sans plus nous vous laissons avec la vidéo:

Qu’avez-vous pensé de la vidéo? Comment amélioreriez-vous cet hommage? Dites-le nous dans les commentaires.

Minecraft peut être apprécié sur PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android et consoles de dernière génération. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

