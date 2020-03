Un fan nous montre la prochaine transformation possible du Super Saiyan

Dragon Ball Z a introduit l’une des transformations les plus emblématiques du monde de l’anime, nous voulons dire le Super Saiyan. Pratiquement à chaque nouvel arc de la série, nous avons vu une sorte d’évolution de ce concept, qui non seulement améliore la force de Goku, mais change son apparence physique. Cependant, au fil des ans, les modifications se sont éloignées de plus en plus du concept initial, ce à quoi un fan essaie de remédier.

Super Saiyan 1, 2 et 3 ont fait pousser et teindre les cheveux de Goku d’une couleur jaune doré. Cependant, GT et Super ont introduit de nouvelles transformations qui diffèrent de la nuance du cuir chevelu de notre bien-aimé protagoniste. De cette façon, un fan, connu sous le nom de CELL-MAN, a repris l’idée originale de nous proposer Evolved Super Saiyan.

Evolved Super Saiyan est une combinaison des trois premières transformations et, selon son créateur, est plus fort que Super Saiyan God. De même, la conception du corps a plus de muscles, les cheveux sont moins dorés et plus jaunes et les yeux montrent les pupilles.

Super Saiyan évolué.

Une forme conceptuelle combinant SS, SS2 et SS3 et multipliant davantage leur puissance pour même surpasser SSG. La partie intéressante est que Dieu ki n’a rien à voir avec cela. 🙂 pic.twitter.com/Hfkdre0yiB

– CELL-MAN? (@CELLMANart) 12 mars 2020

À la fin de la journée, Akira Toriyama et Toei Animation ont probablement choisi de changer la couleur des cheveux de Goku pour montrer plus facilement ses nouvelles transformations. Cependant, Il est assez intéressant de voir un design qui continue l’idée originale du Super Saiyan.

Via: CELL-MAN

