Un fan recrée l’une des scènes de Diablo 2 dans Unreal Engine 4 et la montre en vidéo

Un amateur a réussi à amener le jeu d’horreur classique en 3D.

L’artiste décorateur Toni Dorotic a recrééles quais de kurastdans Diablo 2 avec le moteur graphiqueUnreal Engine 4. Bien que ce soit un projet simple et passe-temps réalisé par une seule personne, il peut donner des idéesà quoi pourrait ressembler un jeu 3D Devilet la vérité est que cela semble impressionnant.

Dorotic a modélisé et texturé tout sur la scène, à l’exception de l’eau qui vient de Epic Marketplace. Pour montrer les résultats de son travail et montrer la carte complète, l’artistea réalisé et mis en ligne une vidéo. Pour le moment, il a réussi à éblouir la plupart des adeptes du jeu vidéo.

Malheureusement, ce projet n’est pas encore accessible au public et on ne sait pas s’il le sera jamais. En tant que tel,vous ne pouvez pas courir et vous expérimenterle sentiment d’être à l’intérieur. Puisqu’il s’agit d’un niveau Diablo 2, il est peu probable qu’il s’attende à une version jouable de sitôt.

Pour de nombreux joueurs, le passage d’un jeu mythique à l’esthétique identificatrice à la 3D ne les a pas convaincus. Mieux qu’un jeu avec ces graphismes qui ne sont pas cohérents avec son essence,réclamez un remaster 2D du jeu vidéo, bien que comme ils l’ont déjà commenté, pour que cela soit possible, Blizzard devrait refaire le titre original à partir de zéro.

En savoir plus sur: Diablo II, Diablo 2, Diablo, Blizzard et Unreal Engine 4.

.