Un fan termine Breath of the Wild sans que Link ne fasse un seul pas

La légende de Zelda: le souffle de la nature Ce n’est pas un jeu particulièrement difficile à terminer, mais si vous voulez le faire de manière non conventionnelle, vous devrez essayer un peu plus fort. C’est exactement ce que YouTuber PointCrow, terminant ce titre sans autoriser Lien Faites un pas.

De toute évidence, les étapes Lien Pendant la cinématique, ils ne comptent pas, mais pour le reste du jeu, il a utilisé d’autres méthodes de transport pour se déplacer sur la carte. Cela comprend le saut, ainsi que l’utilisation de bombes pour arriver là où vous devriez. Plus facile à dire qu’à faire, bien sûr; il y a des points où Link est entouré d’ennemis, et sans possibilité de les échapper, PointCrow Il est décédé plusieurs fois lors de cette tentative.

Certains objets comme Masque de Majora rendre les ennemis plus difficiles à découvrir Lientandis que le Armure fantôme Ils le rendent plus fort, ce qui signifie que les batailles seront beaucoup plus faciles. Cela reste un défi et il a fallu près de sept heures pour le terminer. Voyez par vous-même ici:

Source: PointCrow

