Un film inconnu n’a pas de réalisateur mais commence le tournage bientôt

Un film basé sur la série Uncharted de Naughty Dog est en préparation depuis plus d’une décennie déjà, mais il semble maintenant que le film se réalise enfin – pour de vrai cette fois.

Tom Holland, qui incarnera un jeune Nathan Drake dans le film, a déclaré à IGN qu’il commencerait le tournage du film dans environ quatre semaines, ce qui aurait lieu en mars. Il a déclaré que l’équipe de cascadeurs avait déjà commencé à planifier les séquences d’action pour le film à Berlin, et qu’il devrait y avoir de nombreuses séquences explosives si le film ressemblait à la série de jeux. Tout cela se produit malgré le fait que Sony n’a pas encore confirmé de réalisateur pour le film (plus à ce sujet plus tard).

Holland a confirmé qu’une partie du film Uncharted serait tourné à Berlin, tandis que lui et sa co-star Mark Wahlberg (Sully) parcourraient le monde pour capturer d’autres scènes du film. La série de jeux vidéo a également vu Drake et Sully globe-trotter.

L’acteur a également déclaré qu’une grande partie de l’inspiration pour le film Uncharted provenait d’Uncharted 4: A Thief’s End, que Holland a dit avoir joué et particulièrement apprécié. Cependant, le film Uncharted racontera une nouvelle histoire qui n’est directement inspirée ni adaptée d’aucun des jeux. Une section d’Uncharted 3 s’est déroulée dans un flashback où vous incarnez un jeune Nathan Drake qui rencontre Sully pour la première fois.

Dans l’ensemble, Holland a décrit le film Uncharted comme une “prise jeune et fraîche” sur Drake.

“Nous n’avons pas pu nous rencontrer [Drake] tout ça quand il était plus jeune “, at-il dit.” Mais c’est un film assez génial. C’est mondial. Nous parcourons le monde. Nous voyons un endroit incroyable. Et Mark Wahlberg et moi allons passer un bel été ensemble. “

Holland a également partagé une histoire intéressante sur la façon dont il s’est attaché au film Uncharted pour la première fois. Il a dit qu’il était assis une fois avec le patron de Sony Pictures, Tom Rothman, pour discuter des jeux vidéo (vous savez, comme vous le faites), et Rothman a dit aux Pays-Bas: “Pourquoi ne jouez-vous pas avec Nathan Drake?” Holland a dit qu’il n’avait pas besoin de beaucoup de preuves.

“Je ferais n’importe quoi pour jouer Nathan Drake. S’il vous plaît, ce serait incroyable”, a déclaré Holland, se souvenant-il avoir dit à Rothman.

Sony a officiellement embauché six réalisateurs pour le film Uncharted, et tous ont démissionné. Sony lorgnerait désormais Zombieland et le directeur de Venom Ruben Fleischer pour Uncharted. Si le tournage doit en effet commencer en mars, nous nous attendons à ce que Sony confirme officiellement Fleischer en tant que réalisateur le plus tôt possible.

Si tout se passe comme prévu, le film Uncharted sortira dans les salles le 5 mars 2021. Il n’y a pas encore de mot sur un casting de soutien pour le film, mais ces détails devraient être révélés bientôt.

En ce qui concerne la série de jeux vidéo Uncharted, Uncharted: The Lost Legacy de 2017 est l’entrée la plus récente de la série, après Uncharted 4: A Thief’s End en 2016. Aucun nouveau jeu n’a été annoncé, et la prochaine version du développeur Naughty Dog est The Last of États-Unis: Partie II, dont la sortie est prévue en mai. Même si Naughty Dog a terminé la série Uncharted et que l’histoire de Nathan Drake est terminée, le développeur dit qu’un autre studio pourrait venir pour faire Uncharted 5.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.