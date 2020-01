Un film inconnu retardé jusqu’en mars 2021

Y a-t-il encore de l’espoir pour le film Uncharted? (Image: Naughty Dog)

Sony Pictures a encore une fois repoussé la date de sortie du film Uncharted sur douze ans. Donc, vous pouvez l’oublier si vous pensez que vous l’attrapez en décembre, fans de Naughty Dog. Au lieu de cela, vous pourrez voir le film plutôt déséquilibré le 5 mars 2021. Ou, vous savez – jamais. Tout dépend de la façon dont Sony gère le septième changement d’administrateurs, car Travis Knight a récemment été retiré du projet de loi en raison de difficultés de planification. De plus, tout se résume à l’existence ou non d’un script. Pour tout ce que nous savons, le film pourrait être encore en phase de passe-partout.

Uncharted, pour la plupart des joueurs, a toujours eu une sensation plutôt explosive. La franchise elle-même est celle qui ne peut vraiment être retirée que dans un jeu vidéo. Pour cette raison, il ne fait aucun doute que Sony sera sous pression pour construire l’adaptation du film à tout ce que les joueurs veulent. Mais douze ans, c’est long. Et, nous mentirions si nous disions que nous avions toujours confiance dans le projet pour qu’il réussisse et dépasse nos attentes. C’est la triste vérité qui semble flotter alors que Sony se frotte les pieds et entre dans des paniques aveugles dans quelle direction ils se dirigent même.

Le film Uncharted mettra en vedette Tom Holland en tant que jeune Nathan Drake, ainsi que Mark Wahlberg, qui incarnera Victor «Sully» Sullivan. Semblable à plusieurs segments de flashback Uncharted 3, le film se déroulera autour de l’épanouissement de l’amitié de Drake et Sully. Mais c’est tout ce qu’on nous a dit dans la mesure où le projet est encore en pré-production. Cela peut, bien sûr, changer de voie à tout moment et dérailler horriblement. Mais avec Holland et Wahlberg en rotation, nous espérons que la longue attente sera finalement payante.

Le film Uncharted devrait sortir le 5 mars 2021. Mettez-le dans votre agenda et croisez les doigts. Si cela est à la hauteur du nom de la franchise d’action emblématique, alors nous serons bien surpris l’année prochaine.

