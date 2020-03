Un film inconnu subit un nouveau retard

Si cela se produit, l’histoire expliquera le processus cahoteux que le film Uncharted a traversé, qui a été marqué par l’incertitude et les retards constants. Il y a quelques jours, nous vous avons informé que la production avait été suspendue en raison du coronavirus, ce qui signifiait un nouveau retard, et aujourd’hui, il a été révélé qu’il en avait encore souffert car Sony Pictures a décidé de modifier ses plans concernant sa division cinéma.

Sony Pictures manque la saison estivale dans les salles

Selon un rapport de Variety, Sony Pictures a décidé de retarder la production et la sortie de ses films, dont certains sont prévus pour cette année, jusqu’en 2021 en raison de l’urgence sanitaire qui sévit dans le monde entier. Selon les informations, la division de la société japonaise a pris cette décision en considérant, dans ses estimations, que l’impact de la pandémie contre le secteur ne permettra pas l’ouverture des cinémas même au milieu de l’été de cette année, l’un des les saisons les plus fortes pour les films et leurs attentes financières.

Un film Sony et Marvel non divulgué a été reporté à 2021

Avec cette annonce, le film Uncharted a déjà une nouvelle date de sortie et au cas où il n’y aurait plus de retard, Sony Pictures a noté que le film serait projeté dans les salles le 5 mars. En plus du film inspiré par la franchise à succès Naughty Dog et PlayStation, les autres films qui ont subi des retards sont:

Greyhound

Paternité

Peter Rabbit 2: The Runaway

Ghostbusters: Afterlife

Morbius

Uncharted

Film inopiné de Sony et Marvel

