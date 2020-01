Un Game Boy très givré et cher

L’artiste Daniel Arsham, qui en 2018 a discrètement collaboré sur l’une des sneakers de l’année, fabrique et vend souvent des trucs très chers et très recherchés sur son site personnel. Beaucoup d’entre eux proviennent de sa série «future relic», où des pièces de la technologie et de la culture pop quotidiennes sont repensées comme des vestiges archéologiques, et la suivante est la Game Boy.

Beaucoup de ses futures reliques futures se sont vendues 500 $ au détail, puis des milliers à la revente, donc c’est un peu plus exclusif que votre collection Nintendo moyenne, même si l’effet cristal est juste pour le spectacle (il est en fait en résine). Que cela vaille autant pour vous, ça dépend de vous.

Je suis follement amoureux des détails de ce chariot.

Il sera mis en vente le 17 janvier.

