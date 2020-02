Un gâteau X Series en forme de Xbox? Fan rend cela possible

L’arrivée de nouvelles consoles est toujours excitante et dans le cas des fans de Xbox il y a plus de certitude car ils connaissent déjà le design du nouveau matériel qui va continuer avec l’histoire de la marque pour une autre génération. Parfois, l’enthousiasme pour les jeux vidéo va plus loin et un fan a pensé à l’exprimer en préparant un gâteau en forme de nouvelle console Microsoft.

Grâce à une note de Windows Central, les fans de Xbox ont pu découvrir la façon particulière dont un abonné a décidé de célébrer la prochaine arrivée de la Xbox Series X, prévue pour la saison des fêtes de cette année, avec un gâteau sous la forme de la console. Le fan a présenté ses compétences en pâtisserie à travers un post sur son compte Twitter, où le gâteau est vu avant la morsure traditionnelle. Respectant le design vu jusqu’ici de la Xbox Series X, le pain était recouvert de fondant noir et comprend des détails tels que le logo Xbox, l’entrée du disque et même les entrées d’air qui se trouvent sur le dessus de la console.

Moi et mes amis célébrons avec la nouvelle série xbox X @ XboxP3 @aarongreenberg merci pour la meilleure console de tous les temps pic.twitter.com/cr1EAMTbMr

– Halo_style (@ evilworld3) 16 février 2020

Le post de ce fan était destiné à une personnalité Xbox comme Phil Spencer et Aaron Greenberg. Jusqu’à présent, le second a déjà répondu en félicitant le suiveur.

