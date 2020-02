Un graphique illustre les chances brutales de chasser le plus rare Temtem

Capture d’écran: Crema (Temtem)

Les cotes à long terme sont faciles à quantifier mais difficiles à saisir. Une simple image met en perspective à quel point vous êtes peu probable de trouver un Luma Temtem ultra rare dans le jeu de collectathon de style Pokémon sorti en accès anticipé sur Steam le mois dernier.

Les joueurs ont une chance sur 6000 de trouver Luma Temtem, l’équivalent du jeu de Pokémon brillant. C’est une probabilité de 0,016%. Vous auriez plus de chance de lancer une pièce et d’obtenir des têtes 11 fois de suite. Mais pour vraiment ramener à la maison à quel point votre recherche serait infructueuse, l’utilisateur Sethiro25 a partagé une illustration (repérée pour la première fois par GamesRadar) sur le sous-jeu du jeu d’un seul Luma Toxolotl entouré de 5 999 Toxolotl régulier.

Comme l’a écrit un joueur du subreddit: “En tant que personne qui ne se soucie pas des aspects grincheux de jeux comme celui-ci … voir les probabilités me fait mal.”

Luma Temtem a non seulement des couleurs différentes et des effets de lueur spéciaux que leurs homologues standard, mais ils sont également livrés avec trois statistiques parfaites, ce qui les rend beaucoup plus puissants. Alors que les Pokémon Brillants sont également incroyablement rares, les jeux Pokémon incluent un mécanisme de chaînage qui permet aux joueurs de gonfler artificiellement les chances d’en rencontrer un.

À Temtem, c’est tout simplement un sur 6000, à chaque fois. Les joueurs ont passé des dizaines d’heures à leur recherche. Certains ont eu de la chance. D’autres cherchent encore. “J’ai mis environ 50 heures dans UN seul endroit à la recherche d’une Luma Occulara et toujours rien”, a commenté une personne.

Bien sûr, beaucoup de gens sont prêts à échanger leur propre Luma Temtem pour un prix sur des marchés non officiels, mais où est le plaisir?

