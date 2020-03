Un groupe australien dit “juste sous licence” cinq nouvelles chansons pour un jeu Tony Hawk 2020

Au début des années 2000, une série de jeux vidéo déchiquetait absolument Tony Hawk’s Pro Skater. Ces jeux sont devenus certaines des versions les plus vendues d’Activision et ont donné à la scène du skate un coup de pouce bien nécessaire. Bien que le Birdman lui-même ne soit certainement pas tombé en disgrâce au fil des ans, malheureusement, vous ne pouvez pas dire la même chose de sa longue série de jeux vidéo.

La version 2015 Tony Hawk’s Pro Skater 5 était la dernière entrée principale de la série sous la licence Activision et après cela, l’accord entre les deux parties a expiré. Le jeu a fini par bombarder, mais le Hawk a décidé de lui donner un coup de plus avec une version autonome uniquement mobile, Skate Jam de Tony Hawk en 2018. Sans surprise, cela n’a pas bien marché avec les fans d’origine, mais a réussi à trouver un public depuis lors.

Si vous espérez toujours que Tony reviendra un jour aux racines de sa console, il y a peut-être une chance. Bien qu’aucune plate-forme ou jeu n’ait été officiellement confirmé pour l’instant, il semble que quelque chose en rapport avec la franchise Tony Hawk soit en cours d’élaboration. Le groupe punk “expérimental” australien The Death Set a partagé un message maintenant supprimé via Facebook disant qu’il venait de mettre sous licence un total de cinq chansons pour un nouveau jeu Tony Hawk qui sortira cette année, et que les fans les entendraient bientôt.

Comme indiqué dans le retweet, comme il n’y a pas eu d’annonce, il s’agit très probablement d’une erreur (ou d’une violation majeure de la NDA), si c’est vrai. Cela soulève également des questions sur la plate-forme que cela pourrait être. Un retour aux consoles semble quelque peu improbable à ce stade, mais il y a toujours une chance.

Wccftech note également comment le prolifique sabre Sabi a déclaré l’année dernière comment quelqu’un d’Activision avait été contacté à propos de nouveaux prototypes de Pro Skater 1 et 2, mais n’était pas sûr s’ils étaient transformés en jeux réels. Gardez à l’esprit qu’Activision possède toujours la licence Pro Skater de Tony Hawk.

Le premier jeu Tony Hawk est sorti sur Nintendo 64 et Game Boy Color en 2000. Au cours de la vie de la série, il y a même eu quelques exclusivités Nintendo telles que Tony Hawk’s Downhill Jam. Le dernier jeu de la série qui est apparu sur une plate-forme Nintendo était Tony Hawk: Shred pour la Wii, livrée avec un périphérique de skateboard.

Aimeriez-vous voir la série Tony Hawk faire son retour? Et sur le Switch?

