Un groupe d’idols japonais charge des fans qui ne portent pas de masques contre la maladie à cause du coronavirus

De nombreux événements prévus pour les prochaines semaines ont été annulés au Japon et à l’étranger. Le groupe d’idols 2o Love to Sweet Bullet ne consiste pas à reporter les événements à venir, mais plutôt à facturer un supplément pour les fans qui ne portent pas de masques.

2o Love to Sweet Bullet n’est pas un groupe d’idols traditionnel. C’est ce que l’on appelle un chika aidoru (地下 ア イ ド ル) ou un groupe «d’idole clandestin».

Comme l’explique IT Media, le groupe vend de courtes séances de photos et des discussions avec les membres, mais les supporters sans masque devront payer 1 000 yens supplémentaires (9 $) à la lumière des problèmes de coronavirus. Obtenir votre photo avec une idole 2o Love to Sweet Bullet est quelque chose comme 1000 yens, donc ne pas porter de masque est le double du prix lors des rencontres.

Selon Nikkan Sports, la direction du groupe aurait déclaré que les fans étaient très préoccupés par la maladie des idoles, mais ont reconnu qu’en raison de la pénurie, tout le monde n’était pas en mesure d’acheter des masques. (Plus tôt ce mois-ci, le groupe a distribué cinquante masques à des fans lors d’un événement en tant que contre-mesure contre les coronavirus.)

En introduisant ce système, la direction du groupe affirme qu’elle essaie de mettre en lumière la nécessité des masques dans l’espoir que le Japon corrigera cette situation de personnes incapables d’acheter des masques en raison de pénuries. C’est une façon assez étrange de faire valoir ce point. J’espère bien que leurs fans se lavent les mains et que les membres ne tombent pas malades.

Selon IT Media, d’autres groupes prennent les mesures nécessaires pour ne pas contracter le coronavirus. Par exemple, le groupe de garçons Arashi a annulé un spectacle à Pékin, tandis que le groupe d’idols traditionnel AKB48 a reporté un prochain événement de poignée de main.

