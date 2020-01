Un homme condamné à 10 ans de prison pour avoir volé plus de 131 000 $ à GameStop

Un homme a été condamné à 10 ans de prison fédérale pour avoir commis plusieurs vols à main armée sur des sites GameStop dans le sud de la Californie. Le bureau du procureur américain pour le district central de Californie a annoncé aujourd’hui la condamnation de Frederick Lopez Jr.

Lopez est accusé d’avoir volé plus de 132000 $ en espèces et en marchandises lors de vols qui ont eu lieu entre août 2018 et octobre 2018 dans les comtés de Los Angeles et d’Orange.

“Lopez est entré dans les magasins la nuit, parfois accompagné d’un autre suspect, a tiré une arme de poing de sa ceinture et l’a utilisée pour menacer les employés du magasin. Lopez a ensuite ordonné aux employés de GameStop de charger les consoles de jeux et les jeux vidéo dans des sacs de magasin”, indique le communiqué.

Le rapport détaille ensuite l’étendue des crimes:

“Lors du vol de West Covina le 24 octobre 2018, Lopez et son co-conspirateur ont ordonné aux commis du magasin GameStop d’entrer dans l’arrière-boutique du magasin, ont exigé leurs téléphones portables et ont détruit le téléphone du magasin. Lopez a ensuite ordonné à l’un des commis du magasin d’aider à transporter des objets volés dans une fourgonnette à proximité. Lopez a utilisé une arme de poing de calibre .40 lors de ce vol. “

Selon les procureurs, les vols à main armée sont particulièrement odieux car ils laissent “un stress et un traumatisme importants” aux victimes. Lopez a été condamné à payer 132 300 dollars en restitution, en plus de sa peine de prison.

Dans d’autres nouvelles concernant GameStop, le détaillant éprouve actuellement des difficultés. La société se négocie à environ 4,28 $ par action, ce qui est proche d’un creux historique pour le détaillant. La direction estime que le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X contribuera à renverser la vapeur.