Un homme de 77 ans a été condamné à une amende à Madrid pour avoir joué à Pokémon GO

Le coronavirus ou COVID-19 s’est propagé à plus de régions du monde et, pour le combattre, plusieurs villes ont pris la décision de laisser leur population à la maison. Malheureusement, tout le monde n’a pas pleinement suivi ce signal. En fait, il y a ceux qui ont désobéi pour avoir joué à Pokémon GO et finissent par se voir infliger une amende.

Banque d’alimentation YICF 20000mAh – disponible sur Amazon Mexique

Selon PokéXperto, le corps de police municipal de Madrid a infligé une amende à un homme de 77 ans. La raison? Il est sorti pour jouer à Pokémon GO lorsque la ville est en état d’alerte pour le coronavirus.

Maintenant, gardez à l’esprit que ce sujet n’a pas été puni pour avoir joué à Pokémon GO, mais pour être sorti lorsque la ville est en quarantaine. En fait, la note ne précise pas que vous jouiez à Pokémon GO et indique seulement que vous “chassiez Pokémon”.

“Pour désobéissance à l’autorité fondée sur le décret royal 463/2020 en raison de l’alarme du COVID-19. Il est sur une voie publique et déclare qu’il est en train de chasser des Pokémon “, indique la note de la police.

Pas le premier à sortir et jouer à Pokémon GO au moment le moins approprié

Il est à noter que ce sujet n’est pas le premier à avoir des problèmes avec la loi pour sortir jouer à Pokémon GO dans cette situation délicate.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, en Italie, ils ont arrêté un homme qui est sorti jouer en toute contingence pour aller à la chasse aux Pokémon. Vous pouvez en savoir plus sur cette affaire en cliquant ici.

Le pire de ces cas est qu’il n’est même pas nécessaire de sortir pour profiter d’une partie importante de l’expérience Pokémon GO. Nous le disons puisque Niantic a pris plusieurs mesures pour rendre votre jeu agréable sans quitter la maison.

Parmi les nouveautés figurent des changements importants à la Liga Combates GO; Augmentation des taux d’apparition de créatures et ajustements aux événements spéciaux. Les développeurs ont donc fait leur part pour chouchouter leur communauté.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur lui en cliquant ici.

.