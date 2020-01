Un homme perd 139 livres grâce à Pokemon GO

Niantic a partagé une histoire très encourageante sur un joueur de Pokemon GO appelé Tommy, actuellement étudiant à Londres, au Royaume-Uni.

Lorsque Tommy a joué à Pokemon GO pour la première fois, il pesait près de 350 livres, soit 158 ​​kg. Pour perdre du poids, il a commencé à jouer à Pokemon GO pendant 20 minutes par jour. Cela a lentement augmenté à des heures alors qu’il commençait à affronter des chefs de raid avec la communauté Pokemon GO locale.

Les resultats? Tommy a perdu 139 livres, ou 63,5 kg, depuis qu’il a commencé à jouer à Pokemon GO. Il se sent aussi plus heureux qu’auparavant, socialisant avec ses nouveaux amis dans la communauté. Ceci est encore une autre histoire encourageante montrant les avantages des jeux vidéo après que nous ayons partagé avec vous sur Ring Fit Adventure.

Découvrez son histoire complète ci-dessous:

Tommy partage comment le fait de devenir un entraîneur Pokémon GO a changé sa vie. Il a commencé par une marche de 20 minutes qui s’est transformée en heures. Rencontrez Tommy et la communauté Pokémon GO locale dont il fait partie.

Que pensez-vous de l’histoire de Tommy?

en relation

.