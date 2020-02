Un homme plaide coupable d’avoir piraté et volé des informations de Nintendo

Ryan Hernandez, également connu sous le nom de Ryan West, a plaidé coupable à des délits fédéraux liés à un plan de piratage informatique Nintendo.

En 2016, Hernandez a utilisé une technique de phishing pour voler les informations d’identification d’un employé de Nintendo. Cela lui a permis d’accéder et de télécharger des fichiers Nintendo confidentiels liés aux consoles et aux jeux de la société. Hernandez a ensuite divulgué des informations préliminaires sur Switch.

Hernandez était mineur à l’époque (il a maintenant 21 ans) et, en octobre 2017, a été averti par des agents du FBI de son activité. Bien qu’il ait promis de ne plus poursuivre ses efforts de piratage et compris les conséquences de tout piratage futur, ces activités malveillantes se sont poursuivies.

En juin 2018 et pendant au moins l’année suivante, Hernandez a piraté plusieurs serveurs Nintendo et volé des informations confidentielles sur plusieurs jeux, consoles de jeu et outils de développement. La situation s’est aggravée lorsqu’il a choisi de divulguer certaines de ces informations à d’autres. Hernandez a fait connaître ses actions en ligne via des points de vente tels que Twitter et Discord, et a organisé un forum de discussion en ligne appelé «Ryan’s Underground Hangout» dans lequel le ministère de la Justice dit «lui et d’autres ont discuté des produits Nintendo et partagé des informations sur les vulnérabilités possibles du réseau Nintendo, et sur qu’il a partagé certaines des informations confidentielles qu’il avait volées. “

Après avoir pris connaissance des dernières actions de Hernandez, les agents du FBI ont fouillé le domicile de Hernandez et saisi ses ordinateurs, disques durs et dispositifs de contournement utilisés pour accéder aux jeux vidéo et logiciels piratés. Des milliers de fichiers Nintendo confidentiels ont été trouvés.

Hernandez paiera 259323 $ en restitution à Nintendo pour les frais de réparation causés par sa conduite. Il devrait être condamné le 21 avril 2020.

Hernandez sera condamné à trois ans de prison à la suite d’un accord de plaidoyer. Un juge déterminera un résultat final, qui pourrait finir par être de cinq ans de prison pour fraude et abus informatique, et de vingt ans de prison pour possession de pornographie juvénile qui a également été trouvée sur ses appareils.

La source

en relation