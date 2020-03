Un ingénieur combine un contrôleur Super Smash Bros. avec un Taser

Les récents progrès de la réalité virtuelle ont fait des merveilles pour rendre les jeux vidéo plus immersifs que jamais. Mais certaines limitations techniques persistantes entravent encore cette technologie en développement, comme, par exemple, son incapacité à choquer l’enfer vivant des joueurs avec des explosions agonisantes de courant électrique. C’est un problème. Mais un pirate entreprenant a cherché à changer ce statu quo malheureux, créant un contrôleur Super Smash Bros personnalisé qui choque son utilisateur malchanceux à chaque fois qu’il effectue l’un des mouvements spéciaux auto-destructeurs du Pokémon électrique Pichu.

Ma première question pour Eric Heckman était simple: “Pourquoi?” Ingénieur en mécanique de métier, Heckman a déclaré à Kotaku que chacun de ses projets commence par quelque chose qui le fait rire. S’il trouve une idée «amusante ou divertissante», il y a de fortes chances qu’elle vaille la peine d’être explorée. Eh bien, les décharges électriques sont amusantes et divertissantes. Voyant que Pichu est un Pokémon de type électrique, Heckman a estimé qu’un Taser serait un bon substitut à ses pouvoirs dans le monde réel.

“Je travaille sur le projet depuis quelques semaines maintenant”, a expliqué Heckman par e-mail. «La conception est assez simple, utilisant uniquement un contrôleur Nintendo Switch, un microcontrôleur Arduino, un commutateur de relais et un taser bon marché que j’ai obtenu sur eBay. Il a peut-être fallu environ 2 heures pour tout câbler ensemble. La plupart du temps a été consacré au codage des synchronisations Taser pour chacun des mouvements. Le contrôleur a des retards intégrés pour que le Taser s’active en même temps que Pichu subit des dégâts dans le jeu. »

Regardez Eric Heckman utiliser ce projet fou dans certains matchs Super Smash Bros.Ultimate en ligne

Pichu est un drôle de canard (ou de souris, je suppose) en ce qui concerne la série Super Smash Bros. Le petit Pokémon se blesse à chaque attaque spéciale, soi-disant parce qu’il n’a pas encore appris à contrôler son électricité. À l’époque de la mêlée, cela faisait du personnage un choix rare dans le jeu de haut niveau, mais il est depuis devenu un digne challenger dans l’Ultimate grâce à sa petite taille et sa polyvalence.

Étant donné que la tension du Taser était fixe, Heckman n’a pas été en mesure d’ajuster sa puissance pour correspondre à la force des attaques de Pichu, mais il a mis l’arme à zapper plus longtemps en fonction du mouvement. Le Taser imite également la façon dont une attaque donnée endommage Pichu en jeu. Thunder Jolt, par exemple, choque simplement l’utilisateur lorsqu’il appuie sur le bouton, tandis que Thunder ne déclenche une agonie réelle que si Pichu est frappé par son éclair. Heckman a atteint ce dernier point en faisant en sorte que la configuration détecte si le moteur de grondement du contrôleur s’active dans une petite fenêtre, ce qui signifie que Pichu, bébé inexpérimenté qu’il est, a été choqué par sa propre attaque.

Heckman gère une chaîne YouTube personnelle, Insert Controller Here, qui regorge de projets similaires. En réponse aux joueurs qui spamment ou utilisent le même mouvement à plusieurs reprises, il a fabriqué un contrôleur à un bouton à partir d’une boîte de spam. Son contrôleur de sachet de thé est un sac de thé littéral qui permet aux joueurs de narguer leurs adversaires en le plongeant dans une tasse. Son arsenal de projets comprend même des contrôleurs de mouvement basés sur la hanche et le genou qui imitent respectivement les mouvements de Smash Peach Bomber et Falcon Knee.

“Cela a rendu le jeu beaucoup plus difficile”, a déclaré Heckman à propos de son projet Taser. «La chose dont vous devez vous souvenir est que je suis choqué chaque fois que j’utilise Agility, ce qui rend la récupération hors scène extrêmement difficile. C’est, cependant, un excellent outil pour empêcher les joueurs de Pichu de lancer des pourriels à l’aide d’un petit renforcement négatif. »

