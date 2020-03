Un ingénieur Intel fait l’éloge de l’architecture PlayStation 5

Bien que la récente présentation de Mark Cerny, architecte de la PlayStation 5, ait déçu les fans qui attendaient la révélation de détails sur l’expérience de jeu ou même une image de la console, elle a trouvé un écho parmi les créatifs et les développeurs, qui ont salué les décisions qui a pris Sony avec son nouveau matériel. Suivant cette tendance, une voix d’Intel a fait de même, considérant que ce que SIE avait fait était un succès.

Après que des détails plus techniques ont été révélés sur la PS5, qui met en évidence son unité de stockage SSD, son processeur AMD personnalisé qui dispose de 8 cœurs Zen 2 à 3,5 GHz et son programme de compatibilité descendante, le débat a conduit à la signification de ces spécifications. dans l’ensemble. Bien que de puissance inférieure à première vue, certains spécialistes considèrent que le pari PS5 est innovant et qu’il existe des coïncidences autour des décisions prises par Sony. En ce sens, Dietmar Suoch, ingénieur graphique chez Intel, a souligné ce qui avait été présenté par Mark Cerny il y a quelques jours:

On dirait que Sony a fait des choix très intelligents et sensés concernant l’architecture de la PS5. Les améliorations des SSD sont impressionnantes mais également attendues depuis longtemps. Les améliorations CPU et GPU sont excellentes mais attendues. Je suis principalement ravi des possibilités avec le nouveau moteur audio! https://t.co/xmfIQ23tjR

– Dietmar Suoch (@dsuoch) 18 mars 2020

En ce sens, Suoch considérait les décisions de Sony concernant la PS5 comme intelligentes et raisonnables, bien qu’il ait noté que ses progrès en termes de stockage, de CPU et de GPU étaient quelque peu attendus, cependant, le développeur a déclaré qu’il était surpris par les possibilités au nouveau moteur audio proposé pour la console et son environnement de développement.

