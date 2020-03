Un Italien contourne la quarantaine des coronavirus pour jouer à «Pokémon Go»

Un italien a été arrêté pour contourner la quarantaine des coronavirus pour jouer à Pokémon Go. L’homme de 31 ans a été arrêté par la police à San Fermo, une ville de la province de Côme située au nord de Milan et qui était l’un des sites critiques au début de la pandémie en Italie.

Au moment de son arrestation, l’homme jouait avec sa tablette à jouer à Pokémon Go. Selon le journal Leggo, interrogé par la police, sa réponse a été simple “Je dois traquer le Pokémon “. Le plan initial de cette personne était d’accompagner sa fille à la maison pour plus tard reste dans la rue à jouer.

L’Italie est le deuxième pays avec plus de contagions par coronavirus après la Chine. Le coup de feu dans le nombre de personnes infectées a causé il y a quelques jours que le Premier ministre Giuseppe Conte a déclaré isolement total dans toute la péninsule. Cela a conduit à la fermeture d’entreprises et à mise en quarantaine forcée où les gens doivent rester confinés à la maison.

‘Pokémon Go’ n’est pas un jeu adapté au confinement

Presque au même moment où l’internement a été décrété dans plusieurs pays d’Europe, Niantic a annoncé changements dans Pokémon Go pour le rendre plus facile à utiliser depuis la maison. L’une des principales caractéristiques est la possibilité d’acheter 30 encens pour 1 Pokécurrency, ce qui permet attirer les Pokémon à votre emplacement et les capturer sans avoir à bouger.

De même, la distance minimale pour les œufs dans les incubateurs et plus de cadeaux dans les arrêts Poké a été réduite. Malgré ces changements, la principale mécanique de Pokémon Go l’empêche d’être un jeu qui peut être apprécié depuis chez soi. La meilleure alternative pour le résoudre, ce serait d’acheter une des versions disponibles pour consoles portables nintendo, qui ne nécessitent pas de changement de lieu.

Le rapport ne mentionne pas la sanction infligée à l’homme, bien que s’il n’était pas infecté par un coronavirus, il ne serait pas condamné à une amende. L’Italie traite actuellement des milliers de personnes qui ne semblent pas prendre l’urgence sanitaire au sérieux.

Selon The Guardian, entre le 11 et le 17 mars **, 43 000 personnes ** ont été arrêtées pour violer l’ordonnance de séquestration. En Sicile, un homme infecté par un coronavirus n’a pas obéi à la quarantaine et a été arrêté par la police alors qu’il faisait ses courses. Cette dernière est considérée comme une infraction grave pouvant entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison.

