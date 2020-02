Un jeu combine Rocket League avec Quidditch et vous pouvez l’essayer bientôt

Le Quidditch est l’une des disciplines sportives les plus importantes de l’univers Harry Potter. À tel point que J.K. Rowling présente des chapitres qui décrivent des rencontres intenses de ce sport. C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’il y ait des fans qui tentent même d’imiter le sport dans le monde réel. Pour qu’ils puissent arrêter d’imaginer et ressentir l’action de voler sur un balai, un studio a décidé de reprendre le concept et de le transformer en jeu vidéo.

Nous parlons de Broomstick League, un jeu qui atteindra Steam Early Access le 5 mars. C’est un jeu qui ne suit pas les règles du Quidditch et n’adopte que l’idée d’un sport avec des orbes magiques et des balais magiques. Au lieu de cela, prenez un concept plus similaire au football ou à la Rocket League, il vous suffit donc de vous battre pour le ballon et de le mettre dans un cerceau.

Comme Rocket League, Broomstick League proposera des jeux 1v1, 2v2 ou 3v3 avec des options telles que le matchmaking en ligne et les jeux locaux. Il aura également un système de personnalisation qui vous permettra de faire ressortir votre assistant des autres. De plus, il promet de présenter un système de progression complet et des options compétitives.

Vous pouvez voir Broomstick League en action dans l’aperçu suivant:

Au cas où Broomstick League attirerait votre attention, vous devez savoir qu’il y aura une Bêta fermée qui aura lieu du 6 au 8 février. Si vous voulez avoir la possibilité de l’essayer, vous pouvez vous inscrire à partir de ce site.

Et vous, donnerez-vous une chance à Broomstick League? Que pensez-vous de son concept? Dites-le nous dans les commentaires.

