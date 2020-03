Un jeu de navigateur conçu par des fans vous permet de planifier votre traversée d’animaux: New Horizons Island

Capture d’écran: Nintendo

Animal Crossing: New Horizons offrira aux joueurs plus d’options et de liberté pour personnaliser leur île que n’importe quel jeu précédent de la série. Grâce à un jeu par navigateur appelé Happy Island Designer, les fans enthousiastes peuvent prendre une longueur d’avance sur la planification de leur nouveau village avant même la sortie de New Horizons.

Créé par Eugeneration, utilisateur de Github, le mini-jeu intégré au navigateur consiste en une carte d’une île que les joueurs peuvent personnaliser en ajoutant des arbres, des rivières et des bâtiments. New Horizons vous permet de choisir où les autres villageois décident de vivre en plus de tracer le développement global de la communauté et de ses nouveaux bâtiments publics et magasins. Dans Happy Island Designer, vous pouvez commencer à vous faire une idée de la façon dont vous souhaitez organiser votre ville.

Capture d’écran: Eugénération (Kotaku)

Dans une autre première de la série, New Horizons vous permettra également de commencer à terraformer votre île, à construire des terrains à certains endroits tout en creusant des trous pour des étangs ou des rivières ailleurs. Vous pourrez également planter des fleurs, déplacer des arbres et construire des ponts. C’est beaucoup, mais Happy Island Designer vous permet de mieux comprendre comment vous voulez que votre île finie ressemble.

Chaque espace sur la grille de Happy Island Designer est destiné à correspondre assez étroitement avec la zone que les joueurs exploreront dans le jeu Animal Crossing terminé. Bien que vous ne puissiez pas importer vos créations dans New Horizons, vous pouvez toujours les télécharger et les récupérer lorsque vous êtes prêt à vous mettre au travail.

.