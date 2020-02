Un jeu de plateforme morbide où chaque saut vous brise les jambes

Les plates-formes sont toutes des sauts, mais que se passe-t-il lorsque vos sauts sont si puissants que votre corps ne peut littéralement pas les gérer? C’est l’idée derrière Legbreaker, un jeu sur la façon de savoir comment maintenir le corps du protagoniste alors qu’il traverse plusieurs expériences sadiques.

La mécanique de Legbreaker est simple: le joueur fait un énorme saut. Un saut entraîne une jambe cassée, ce qui signifie que vous obtenez un maximum de deux dans chaque niveau avant d’être réduit à une exploration. Chaque pièce est un mini-puzzle, plein de lacunes et de rebords qui demandent au joueur de déchiffrer la meilleure façon d’atteindre la sortie tout en pesant comment la rupture d’une ou des deux jambes affectera sa stratégie. Il est bientôt révélé, cependant, que même se traîner avec deux jambes cassées a ses avantages, car il permet au joueur de se faufiler dans de petits espaces. Dans les étapes ultérieures, l’exploration peut également être utilisée pour traverser des lacunes qui nécessiteraient autrement un saut.

Les expériences qui composent le récit lâche de Legbreaker se développent finalement pour inclure des agrafes de plate-forme comme des commutateurs, des pointes, des ressorts et des boîtes mobiles, chacune offrant une perspective supplémentaire sur le mécanicien de saut. Étant donné que les joueurs ne peuvent pas contrôler manuellement la hauteur de saut, les pointes de plafond nécessitent d’atteindre une plate-forme inférieure avant de sauter à travers un espace. Les ressorts ne peuvent être utilisés qu’une seule fois, ce qui signifie qu’ils doivent être rationnés tout comme les sauts réguliers afin d’éviter les obstacles. Les boîtes peuvent être déposées sur des interrupteurs pour ouvrir les portes, mais elles fournissent également la hauteur supplémentaire nécessaire pour enfoncer les boutons vous-même.

Les contrôles de Legbreaker peuvent parfois être difficiles. Déplacer le personnage, même avec deux jambes intactes, est maladroit et imprécis, un problème qui est exacerbé par la cadence saccadée de marcher avec un membre cassé. Rien ne semble aussi serré que ce que l’on souhaiterait d’un jeu de plateforme – je me suis souvent retrouvé à voler au-dessus des bords tout en essayant d’avancer d’un pouce, ou de manquer des interrupteurs et des ressorts quand il semblait que j’aurais dû les frapper. Cela dit, ces frustrations mineures ne m’ont jamais vraiment coincé trop longtemps.

Legbreaker est actuellement disponible en tant que «payez ce que vous voulez» sur itch.io dans le cadre de la confiture de jeu Final Finish Something 2020, mais je me sentais comme si j’en avais pour mon argent après avoir dépensé quelques dollars à la manière du développeur. J’adorerais voir cette mécanique adaptée à un jeu plus long, mais même dans son état actuel de produit d’une confiture de jeu, Legbreaker est un petit bijou soigné, dont les mécaniques uniques valent certainement une demi-heure de votre temps.

